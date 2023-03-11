Эдуард Вафин: Идем к тому, чтобы назначать пенсии в проактивном режиме

Сейчас пенсии по старости в России не назначаются в проактивном режиме, но Фонд пенсионного и социального страхования РФ работает в этом направлении. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» рассказал руководитель ФПСС по РТ Эдуард Вафин.

«Мы к этому (назначению пенсии без заявления — прим. Т-и) идем. Но на данном этапе нам все-таки нужно получать какие-то документы от человека», — заметил Вафин, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

«Сейчас мы занимаемся проактивной рассылкой уведомлений в личный кабинет людям, достигшим 45 лет», — уточнил глава Страхового фонда по Татарстану.

При этом, по словам Эдуарда Вафина, автоматически сейчас производятся выплаты по материнскому капиталу и назначаются страховые социальные пенсии по инвалидности.