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Эдуард Вафин: Идем к тому, чтобы назначать пенсии в проактивном режиме
Сейчас пенсии по старости в России не назначаются в проактивном режиме, но Фонд пенсионного и социального страхования РФ работает в этом направлении. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» рассказал руководитель ФПСС по РТ Эдуард Вафин.
«Мы к этому (назначению пенсии без заявления — прим. Т-и) идем. Но на данном этапе нам все-таки нужно получать какие-то документы от человека», — заметил Вафин, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
«Сейчас мы занимаемся проактивной рассылкой уведомлений в личный кабинет людям, достигшим 45 лет», — уточнил глава Страхового фонда по Татарстану.
При этом, по словам Эдуарда Вафина, автоматически сейчас производятся выплаты по материнскому капиталу и назначаются страховые социальные пенсии по инвалидности.
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