Эдуард Шарафиев рассказал ученикам школы Татарских Челнов о защитниках Отечества

Фото: © «Татар-информ»

В преддверии Дня защитника Отечества депутат Государственного Совета РТ, участник специальной военной операции Эдуард Шарафиев провел тематический парламентский урок «Святое дело – Родине служить» для учащихся школы в селе Татарские Челны Менделеевского района Татарстана.

В ходе урока парламентарий рассказал школьникам о своей депутатской деятельности и об опыте участия в специальной военной операции. Ребята смогли по очереди примерить военную экипировку: тактический шлем и бронежилет весом 25 килограммов.

Фото: © «Татар-информ»

«Семь километров я прошел в этом обмундировании. Падал. Вставал. Снова падал. Только сила духа помогала мне каждый раз подниматься и идти дальше», – заметил Эдуард Шарафеев.

Кроме того, депутат рассказал об оказании первой медицинской помощи в бою и показал военный сухпаек, который выдают участникам СВО.

В 2025 году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, текущий год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.