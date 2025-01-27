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Общество 27 января 2025 08:43

Эдуард Шарафиев принимает участие в сходах граждан в Менделеевском районе Татарстана

Эдуард Шарафиев принимает участие в сходах граждан в Менделеевском районе Татарстана

В Менделеевском районе Татарстана стартовали сходы граждан. Первый из них состоялся в Мунайкинском сельском поселении, также сходы прошли в Енабердинском, Камаевском и Тихоновском сельских поселениях. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава района Радмир Беляев.

По информации спикера, в одном из сходов принял участие участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества, депутат Государственного Совета РТ Эдуард Шарафиев.

Главы поселений выступили перед односельчанами с отчетами о деятельности за 2024 год.

«Сходы граждан являются важной платформой для обсуждения насущных вопросов и формирования планов на будущее», – отметил Беляев.

Так, жители задавали вопросы по утеплению подвалов в многоквартирных домах, недостаточному напору воды, ремонту дорог, освещению.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#самообложение
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