Эдуард Шарафиев принимает участие в сходах граждан в Менделеевском районе Татарстана

В Менделеевском районе Татарстана стартовали сходы граждан. Первый из них состоялся в Мунайкинском сельском поселении, также сходы прошли в Енабердинском, Камаевском и Тихоновском сельских поселениях. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава района Радмир Беляев.

По информации спикера, в одном из сходов принял участие участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества, депутат Государственного Совета РТ Эдуард Шарафиев.

Главы поселений выступили перед односельчанами с отчетами о деятельности за 2024 год.

«Сходы граждан являются важной платформой для обсуждения насущных вопросов и формирования планов на будущее», – отметил Беляев.

Так, жители задавали вопросы по утеплению подвалов в многоквартирных домах, недостаточному напору воды, ремонту дорог, освещению.