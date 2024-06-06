Эдуард Шарафиев попросил оказать психологическую поддержку детям участников СВО

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев попросил оказывать психологическую и моральную поддержку детям участников СВО. С такой просьбой парламентарий обратился к министру по делам молодежи РТ Ринату Садыкову на 54-м заседании Государственного Совета РТ.

«В Татарстане работа в социальном плане хорошо выстроена. Я считаю, что нужно с каждым ребенком дополнительно отдельно поработать, чтобы им оказывали психологическую и моральную поддержку, потому что дети продолжительное время находятся без своих отцов», – заявил Шарафиев.

Депутат также рекомендовал проводить профилактическую работу среди несовершеннолетних, которые рискуют быть втянутыми в экстремистскую деятельность. «Чтобы подростки понимали ответственность в это непростое время», – отметил он.

Садыков рассказал о поддержке, которую Минмолодежи Татарстана оказывает детям участников специальной военной операции. Так, например, им предоставляются бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.

«Поставили задачу перед всеми учреждениями молодежной политики – на безвозмездной основе вовлекать таких детей в деятельность кружков, творческих коллективов», – подчеркнул министр.