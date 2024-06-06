Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эдуард Шарафиев попросил оказать психологическую поддержку детям участников СВО
Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев попросил оказывать психологическую и моральную поддержку детям участников СВО. С такой просьбой парламентарий обратился к министру по делам молодежи РТ Ринату Садыкову на 54-м заседании Государственного Совета РТ.
«В Татарстане работа в социальном плане хорошо выстроена. Я считаю, что нужно с каждым ребенком дополнительно отдельно поработать, чтобы им оказывали психологическую и моральную поддержку, потому что дети продолжительное время находятся без своих отцов», – заявил Шарафиев.
Депутат также рекомендовал проводить профилактическую работу среди несовершеннолетних, которые рискуют быть втянутыми в экстремистскую деятельность. «Чтобы подростки понимали ответственность в это непростое время», – отметил он.
Садыков рассказал о поддержке, которую Минмолодежи Татарстана оказывает детям участников специальной военной операции. Так, например, им предоставляются бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.
«Поставили задачу перед всеми учреждениями молодежной политики – на безвозмездной основе вовлекать таких детей в деятельность кружков, творческих коллективов», – подчеркнул министр.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»