Эдуард Шарафеев: «Отношение Путина к Минниханову – это показатель работы республики»

«Доброжелательность Путина к Минниханову – это тоже некий показатель высокой оценки президентом России работы, которую проделала республика», поделился с «Татар-информом» мнением по результатам встречи Президента России и Раиса Татарстана депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев.

«Наша республика активно включилась в поддержку СВО и вносит в это дело большой вклад. Взять хотя бы одно из самых непростых направлений работы – это набор добровольцев на контрактную службу в МО РФ. Татарстан перевыполнил план в прошлом году и идет с опережением в этом году. Чтобы обеспечить такой результат, необходимо выстроить системную работу всех задействованных гражданских и военных служб и подразделений», – сказал он.

По словам депутата, это касается обеспечения финансовой поддержки, которая в основном ложится на плечи республики. Также это организационная работа военкоматов, которые ведут подбор контрактников по конкретным специальностям.

«В конце концов, и эффективная работа в информационном поле, которая позволяет обеспечить поток добровольцев, в том числе и благодаря активной работе «Татар-информа». За всем этим стоит огромная работа всей республики во главе с Рустамом Миннихановым», – дополнил Эдуард Шарафиев.

Особое внимание в Татарстане уделяется организации системной работы по поддержке семей и близких участников СВО, в том числе погибших.

«В этом направлении Рустамом Миннихановым с самого начала были даны четкие указания, по городам и районам работа выстроена весьма эффективно. Есть отдельные вопросы по выравниванию поддержки на районном уровне в силу разницы их потенциала и возможностей, но на уровне республики эта работа выстроена очень эффективно», – сказал он.

Отдельная история, как отметил Эдуард Шарафиев, это большой вклад республики в восстановление подшефных городов Лисичанска и Рубежного.

«Самое главное – это то, что смогли наладить систему жизнеобеспечения данных городов. Как результат, население того же Лисичанска стало расти, люди возвращаются домой. А это главный показатель успешной работы. Конечно, пока еще сохраняется проблема близости фронта. Совсем недавно наши войска освободили Белогоровку, находящуюся примерно в 8 км от городской черты Лисичанска. Это очень близко, поэтому город находится под регулярными обстрелами. Ведь уже были случаи, когда восстановленные объекты подвергались ударам врага и их приходилось заново восстанавливать. Думаю, что, когда ЛБС будет отодвинута далеко от этих городов, настанет момент их радикального преобразования по образцу Мариуполя», – заметил он.