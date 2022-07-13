Эдуард Николаев выиграл седьмой этап ралли «Шелковый путь»

Эдуард Николаев из команды «КАМАЗ-мастер» выиграл седьмой этап ралли-рейда «Шелковый путь». Пилот закончил гонку за 2 часа 44 минуты, что быстрее ближайшего преследователя на 6 минут. Благодаря этой победе Николаев упрочил преимущество над своим партнером по команде Дмитрием Сотниковым в общем зачете.

Но все внимание сегодня приковал к себе другой пилот «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов. Он привез на тросе до финиша машину Владимира Васильева, у которого скрутило вал за 8 километров до финиша.

«Спасибо огромное экипажу Андрея Каргинова. Дотащили нас. На тросе по бездорожью очень непросто ехать. Тем более за КАМАЗом», — сказал Васильев.

Напомним, что ралли-рейд «Шелковый путь» продлиться с 7 по 16 июля. Гонщики преодолеют расстояние в 4474 километра и придут к финишу в «Лужниках».