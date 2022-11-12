Эдуард Николаев: «Думаю, наши конкуренты расстроены, что на «Дакаре» не будет КАМАЗа»

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев в интервью «ТИ-Спорт» рассказал о новом капотном грузовике, ралли «Тихий Дон», а также о том, что потеряет «Дакар» без российской команды.

Эдуард Николаев: «Гонка «Тихий Дон-2022» – отличная, интересная, очень нагруженная» Фото: kamazmaster.ru

«Очень сильно побили мы лобовые стекла»

Какие сюрпризы подготовил «Тихий Дон-2022»? Чем удивила трасса?

Ранее мы принимали участие в гонке «Тихий Дон Ростов», но трасса была вблизи Ростова-на-Дону. Она была другая, очень похожа на Ульяновск. Это в основном полевые, быстрые дороги, как правило, там в этот период было грязно, сыро, мокро после дождей. Гонка была больше скользкая.

В прошлом году трассу перенесли ближе к Серафимовичу, и здесь трасса уже напоминает Арчединско-Донские пески. На этой трассе мы были впервые. К пескам добавились густые посадки леса, где сильно страдали кузова машин грузового зачета. Очень сильно побили мы лобовые стекла. Пластик, уголки, бампера, облицовку... Мы не были готовы к такому количеству веток, плюс видно, что трасса была сделана не под грузовой зачет. Мы попросили организаторов обратить на это внимание, иначе нам придется воздержаться от участия в этом этапе чемпионата России в следующем году.

«Потеряли время на проблеме с электрикой коробки передач» Фото: kamazmaster.ru

В целом гонка отличная, интересная, очень нагруженная. Тяжелый песок, был большой расход топлива. Были наши соперники, команда МАЗ, они также были нацелены на победу. Была интересная борьба, и победил сильнейший. Хорошо, что у нас есть такой серьезный соперник.

Чем еще запомнилась гонка?

Мы провели и технические испытания наших грузовиков в сравнении с капотниками. Мы представили новую капотную машину под управлением Айрата Мардеева. Увидели наш грузовик в действии, и он показал отличный результат – выиграл гонку.

Также хорошо себя показал экипаж молодого пилота Богдана Каримова. Очень порадовал. Богдан едет уже очень быстро, надежно, «довозит» результат. Самое главное, не ломает машину. Для нас это тоже хороший показатель, что у нас хорошая школа передачи опыта будущему поколению, как и у пилотов, так и у штурманов экипажей, и у механиков.

Были технические проблемы у нашего экипажа, потеряли время на проблеме с электрикой коробки передач, но хорошо, что наши ребята-механики смогли разобраться и мы продолжили гонку и проехали весь маршрут.

«Машина получилась быстрая, а это самое главное. Планируем, что у нее будет хорошее будущее» Фото: kamazmaster.ru

«У меня есть информация, что в планах постройка двух капотников»

Как, по вашему мнению, проявил себя новый капотник?

Еще раз повторюсь, что мы очень довольны результатом. Да, есть куда двигаться, есть что доводить. Машина получилась быстрая, это самое главное. Хорошая подвеска. Айрат уже более-менее «вкатился». Остальные наши пилоты пробовали на тестах эту машину, довольны результатом. Планируем, что у нее будет хорошее будущее и она также будет участвовать в международных соревнованиях.

Чего сейчас не хватает данному грузовику?

В первую очередь ему не хватает соревновательного процесса. Чтобы полноценно испытать автомобиль и полностью его понять, нужно принимать участие в соревнованиях, конкурировать, соревноваться с нашими соперниками. Просто тестов, которые мы можем проводить у себя в Набережных Челнах, недостаточно. Этот автомобиль был изготовлен уже к концу гоночного сезона, поэтому с нетерпением ждем нового, чтобы уже с первых соревнований наш капотник ездил как можно больше и мы видели, что еще нужно в нем дорабатывать.

Увидим ли мы в будущем «КАМАЗ-мастер» только из капотников?

У меня есть информация, что в планах постройка двух капотников и автомобилей семейства К5. Но этот вопрос лучше адресовать руководству команды – они намечают планы, мы их выполняем. На сегодняшний день пока у нас одна машина капотной компоновки нового поколения и один капотный автомобиль предыдущего поколения.

«Капотник – это не маркетинговая история. Капотные грузовики – это удачный технический тренд в дисциплине ралли-рейдов» Фото: kamazmaster.ru

К5 – это абсолютно новое поколение грузовиков. А что можно сказать про капотный КАМАЗ? Это больше маркетинговая история?

Нет, это не маркетинговая история. Капотные грузовики – это удачный технический тренд в дисциплине ралли-рейдов. Наш новый капотник – это действительно запланированная машина, которую мы планировали, сделали, и она показала отличный результат. Если говорить о маркетинге, то в большей степени функции продвижения серийной продукции ПАО «КАМАЗ» выполняют как раз наши бескапотные спортивные машины семейства К5, которые экстерьером кабины повторяют серийную заводскую линейку семейства К5.

Существуют ли на данный момент грузовики лучше, чем К5?

Все конкурентоспособные, сложно сказать, есть ли лучше... Какой бы грузовик мы ни строили, стараемся его сделать лучше предыдущего. Мы внедряем и в капотный грузовик все самые последние технологии. Параллельно, где это возможно и необходимо, улучшаем и предыдущие модели. Сейчас примерно все автомобили равны и если есть разница, то она очень небольшая технически. Где-то лучше К5, где-то капотник. На гонке еще ведь очень много зависит от экипажа. Когда достигается результат, это результат бесперебойной работы техники и мастерства экипажа. Важно понимать, что иностранные участники грузового зачета не стоят на месте. Наша задача не просто не отставать, а где-то даже работать на опережение в плане технического совершенства наших спортивных грузовиков.

«Всегда хочется, чтобы был лидер. На него все смотрят, берут пример, стараются повторить какие-то технические решения. Только в этом случае победа будет полноценной» Фото: kamazmaster.ru

«Многие соперники радуются, что КАМАЗа не будет на «Дакаре»

Какие планы у команды? Может быть, будут представлены какие-нибудь шоу-программы?

Программа работы на следующий год очень плотная. Мы закончили сезон чемпионата России, в этом году проехали «Дакар», «Шелковый путь». Сейчас начали подготовку к новому сезону, к «Шелковому пути-2022», к следующим этапам чемпионата России. Начали готовить технику, готовить себя физически. Приезжают к нам специалисты из Инновационного центра Олимпийского комитета России. Ведут работу с экипажами по физической подготовке.

По выступлениям для зрителей вам лучше ответит наш отдел маркетинга, всю программу составляют они исходя из запросов партнеров команды. Во всех мероприятиях, которые запланированы, мы активно принимаем участие. Это очень важно для нас и очень ответственно. Бывает очень непросто, много зрителей, где нужно продемонстрировать грузовик в необычном для нас формате. Почему необычном? Потому что мы там показываем или дрифт, или прыжок с трамплином, мы этим ежедневно не занимаемся, готовимся к событию специально. И, конечно, это всегда волнительно. Очень много народу бывает. Здесь важно с соблюдением всех правил безопасности показать красивое зрелищное шоу, чтобы люди полюбовались и увидели, что команда «КАМАЗ-мастер» может не только выступать на ралли по бездорожью, но и демонстрировать технику в той дисциплине, в которой мы не принимаем участия постоянно. Это заряжает людей энергией и позитивом. Считаю, что это нужно сейчас.

Как вы думаете, насколько сильно упадет интерес к «Дакару»? Ведь там не будет вашей команды.

Многие соперники хоть и радуются, что КАМАЗа не будет, но, как правило, всегда любой спортсмен хочет соревноваться с сильным соперником. Чтобы была интересная борьба. Для нас это всегда было важно, где бы мы ни участвовали. Уверен, это так же необходимо и нашим соперникам. Да, не будет КАМАЗа, МАЗа, наверное, появятся новые лидеры «Дакара», но, думаю, все равно в какой-то степени наши конкуренты расстроены. В том плане, что всегда хочется, чтобы был лидер. На него все смотрят, берут пример, стараются повторить какие-то технические решения топовых, лидирующих команд. Только в этом случае победа будет полноценной. Мы тоже, конечно, расстроены, но, тем не менее, мы готовим себя, чтобы в любой момент мы смогли – как нам только скажут, что все, да, можно, мы могли выехать на подготовленной технике, с подготовленными экипажами и показать достойный результат.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»