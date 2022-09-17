Эдуард Нагуманов: Если бы люди жили бесконечно, то каждый бы дожил до своей онкологии

Чем дольше человек живет, тем выше риски развития рака. Об этом главный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов рассказал в «Интервью без галстука». Видео опубликовано на сайте «Татарстан 24».

На вопрос о том, почему онкозаболевания находятся на второй строчке причин смертности в стране, несмотря на все достижения в этой области медицины, он подчеркнул, что потихоньку заболеваемость и смертность будут расти и дальше.

«Чем мы дольше живем, тем выше риски развития рака. Если бы мы жили бесконечно, то каждый из нас дожил бы до своего онкологического заболевания», — заявил специалист.

Он привел в пример ряд западных стран, где большая средняя продолжительность жизни, — там заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований занимает первое место.