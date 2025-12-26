Эдуард Мор: «Невозможно представить РПЛ без «Ростова»

Фото: fc-Rostov.ru

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в эфире «Матч ТВ» прокомментировал текущие финансовые проблемы «Ростова».

«Невозможно представить РПЛ без «Ростова». Это город футбольный, богат на таланты. Футболисты, которые туда приходят, раскрываются, много болельщиков, стадион хороший, на который ходит много болельщиков. Думаю, всё будет хорошо», – сказал Мор.

Ранее в прессе появилась информация, что «Ростов» может не доиграть этот сезон РПЛ из-за большой задолженности.