Эдуард Иванов: «Татарстан – лакмусовая бумажка развития ГТО в России»

Председатель республиканского ГТО Эдуард Иванов рассказал корреспонденту «ТИ-Спорт» о ситуации с развитием норм ГТО в Татарстане и о современных событиях, влияющих на отношение людей к своему здоровью.

Эдуард Иванов: «Комплекс ГТО развивает, дает толчок всем твоим физическим способностям: ловкость, сила, быстрота, выносливость» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Три буквы всегда были самыми популярными в нашей стране»

Как специальная военная операция влияет на положение дел с ГТО и как может повлиять?

Влияет и повлияет не только на развитие ГТО. Мне кажется будет полное переосмысление думающих людей, а таковых в нашей республике и стране большинство, нужно быть готовым. То, что мы увидели, увидели сами ребята, которым досталась честь с оружием в руках защищать свою страну, увидели многие из мужиков – это то, что надо бы подтянуть свои физические данные. Сейчас рассматривается возвращение в школьный курс обучения НВП (начальной военной подготовки). Скорее всего это произойдет, и это будет не факультатив, а отдельные часы.

Три буквы всегда были самыми популярными в нашей стране. И если соединить ГТО и НВП в плане взаимодополнения, то будет толк. Пора заниматься не только взрослыми людьми, но и детьми. Многим не нравится слово патриотизм, но именно это нам завещали отцы. Давайте будем говорить о любви к Родине, отчизне — это и есть патриотизм. Через силу, силу духа и здоровья. И быть в готовности, чем мы всегда славились. Даже несмотря на 30 лет комфортного бардака, когда нам рассказывали, что смысл жизни заключается в новом айфоне и новой машине, что в принципе неплохо. Но выясняется, что для того, чтобы защитить свой айфон тоже нужно быть готовым.

Общее количество участников движения ГТО в республике подходит к миллиону, как эта цифра смотрится на общероссийском фоне? Нам есть, чем гордиться?

Можно гордится нашими людьми, народом, населением нашей республики. Да, в самом начале работал административный ресурс, но сейчас все идет через осмысление. Наверное, и об этом говорит наша работа, работа министерства спорта, работа нашего президента — спортсмена с большой буквы, мастера спорта международного класса. Хочу, к слову, отметить Аппарат Президента и Кабинет министров РТ. Они уже по два раза выполняли нормы ГТО! Всем коллективом! Это пример. Шамиль Гафаров в правительстве, Асгат Сафаров в аппарате президента держат руку на пульсе.

Хорошая, достойная цифра, ей можно гордиться – это следствие высокого разума татарстанцев. Да, из указанного миллиона более 300 тысяч не дошли до пунктов сдачи норм ГТО, но порыв то был. Они подошли к двери и позвонили, мы открыли, теперь им нужно сделать шаг в другой мир – мир здоровья, крепости духа, уверенности в завтрашнем дне. Это итог серьезной, масштабной, вдумчивой работы.

По вашим словам, из 100 человек, пришедших сдавать нормативы, справляются с ними лишь 20. О чем это говорит?

Это и вытекает из того, что я сказал ранее. Люди подходят к двери и понимают, что не совсем готовы. Кто-то бегает, кто-то просто плавает, кто-то ходит или отжимается в спортзале. Все это замечательно, но это все люди с узкой специализацией, а комплекс ГТО развивает, дает толчок всем твоим физическим способностям: ловкость, сила, быстрота, выносливость. И через бегущую по твоим жилам кровь приходит и становится разумным твое осознание, голова становится яснее. Понимаешь, проплыть-то я проплыву, но не пробегу. Подтягивается он отлично, неплохо стреляет, даже проплывет хорошо, но пробежать он не может. Именно в этом сила комплекса ГТО.

«В последние 30 лет мы все уходили в командные виды спорта. А ГТО позволяет привлечь практически всех» Фото: © «Татар-информ»

«Люди в итоге становятся бодрее и веселее»

Исходя из того, что в районах за внедрение ГТО отвечают главы муниципальных органов, мало или вовсе не заинтересованные в самом процессе развития этого движения, можно предположить, что все это для них обуза в организационном плане? А вы как считаете?

Конечно, у руководителя муниципального образования своих проблем хватает, коммуналка, урожай, производство, налоги, все это понятно. Все зависит от конкретного руководителя. К сожалению, у нас в ГТО очень большая текучка кадров. Но если боец, поставленный на данный участок фронта ведет себя активно и инициативно, это большое подспорье для местного руководителя. Построив работу и наладив всю систему агитации, выстроив лестницу для населения к здоровому образу жизни, тут даже легче им становиться.

Физическая культура – это физическое здоровье, а физическое здоровье – это здоровый дух, люди в итоге становятся бодрее и веселее. Не думаю, что это обуза, да не первоочередная задача, вроде бы нет экономических прорывов, но в конечном итоге занятия ГТО становятся огромным подспорьем в деле сплочения коллектива. Это и улыбки на лицах детей, получающих знаки ГТО, улыбки родителей, видящих это. Генофонд у нас породистый, вне зависимости от принадлежности к тому или иному этносу.

Получается, что лучше всех нормативы ГТО сдают школьники, рассчитывающие на некие преимущества при поступлении в ВУЗы?

Да, это так. Это самая большая и активная часть при выполнении нормативов, это школьники. Они мотивированы, дополнительные меры для поощрения сдавших на золотой, серебряный, бронзовый знак уже введены. Даст Бог, со следующего года это заработает. Менее всего мотивирован человек, несущий на себе социально-бытовую нагрузку, это родители. Это студенты, в массе своей, вырвавшись из школьных объятий они начинают развивать свою взрослую жизнь. Это пройдет. Это психология человека, много здесь зависит от правильной постановки вопроса в том или ином ВУЗе. Или на том или ином предприятии.

Нам очень повезло, что у нас есть Поволжская академия физкультуры и спорта, которую возглавляет Рафис Бурганов, ранее работавший министром спорта республики, он глубоко в теме, серьезно занимается этим вопросом. В последние 30 лет мы все уходили в командные виды спорта — кто у нас лучший по футболу, волейболу, баскетболу, это прекрасно, но это очень узкий срез студенческого спорта. А ГТО позволяет привлечь практически всех.

«Менее всего мотивирован человек, несущий на себе социально-бытовую нагрузку, это родители» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Предлагаем ГТО-Легко»

В прошлом году мы отправили свои предложения в Москву, у себя же открыли курсы для подготовки своих сотрудников и судей в ПАФ для работы с инвалидами. Все люди, невзирая на свое физическое состояние должны чувствовать себя полноценными гражданами. Кто-то не занимается физкультурой по медицинским показателям, давление и прочее. А таких у нас много, чуть ли не 30-40 процентов населения. И мы их просто теряем. Люди выпадают из нашего поля зрения, это очень плохо. Не знаю, будет ли ответ из Москвы, не мытьем, так катанием, мы все равно достучимся. Назовем это ГТО-Легко . В последнее время стали просыпаться предприятия, нас приглашают на спортивные корпоративы, или они сами приезжают в наши центры тестирования, где выполняют нормативы. Это стало модно. Любая физическая нагрузка должна быть дозирована, нужна тренировка.

Получается, что у старшей группы населения меньше всего стимулов для занятий ГТО?

Не сказал бы. Бытие определяет сознание. Исходим из того, что имеем. С возрастом многое меняется. Те, кто раньше занимался физкультурой или спортом, они остаются спортивными и в своем возрасте. Бабушка, сидящая на скамейке, видя выходящего из подъезда соседа спросит, ты куда пошел заниматься, ответит. Работа идет, и с каждым годом у нас все больше сторонников из серебряного возраста.

Мне кажется, что общественная работа эта ваша стихия. Вы сейчас помимо республиканского ГТО являетесь еще и соучредителем Союза студенческого спорта, ранее руководили Управлением культуры г.Казани...

Наверное, да. Здесь дело не в публичности, в последнее время я стараюсь на публике особо не появляться — это дело молодых. Помимо всего прочего, я вижу своим долгом, воспитание тех молодых ребят, которые работают в нашем коллективе. Именно поэтому на все телеинтервью я стараюсь отправлять тех мальчишек и девчонок, у которых все еще впереди. Это большой опыт, это большие знания, это в дальнейшем, надеюсь будет им помогать, даже в общении с журналистами. Это своего рода искусство.

Правильная цифра — в республике есть 55 центров тестирования норм ГТО. Это оптимальное количество или этого недостаточно?

Да, цифра верна, 55 де-юре, де-факто работает 51 центр. А четыре то работают, то нет — это наши внутренние вопросы. Очень большая проблема с кадрами. Наша организация живет на субсидии, которые были выделены благодаря решительной воле нашего Президента, на развитие комплекса ГТО. У нас большая текучка кадров, таких людей, кто был бы у нас в штате, практически нет. Где подработка, где-то приработка и не совсем высокие зарплаты, не будем говорить об их уровне. В то же время мы стараемся маневрировать в такой кадровой ситуации. Готовим кадры.

Нам очень повезло, что в Казани есть Поволжская академия физкультуры и спорта. Этот ВУЗ оказывает нам очень большую помощь при подготовке специалистов по работе с людьми. Пройдя в ПАФ полный курс, человек получается профессию, судья третьей категории по шести видам спорта. Есть у нас и школа ГТО, это прекрасная идея нашего подрастающего поколения, собираем людейс районов, доводим до них новые идеи. Ежегодно под патронажем Минспорта проводим семинары, так называемые коллегии по ГТО. Наверное, мы единственная общественная организация в республике, которая проводит свою коллегию.

«У нас есть свой рейтинг эффективности, по итогам которого мы вручаем переходящее знамя ГТО» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В России около 18 млн участников движения ГТО. Миллион у нас»

Какие-то выводы о темпах развития ГТО в Республики по итогам недавнего финального фестиваля ГТО можно делать – первое место среди девяти команд занял Альметьевск, последнее — Казань, в силу целого ряда форсмажорных кадровых проблем?

Это комплекс. И говорить что Альметьевск лучший, нельзя — он был лучший в момент финала. Но по общей постановке работы мы руководствуемся своим рейтингом. В Альметьевске действительно великолепно работают, оттуда пошли юные гто-шки, детские сады оттуда пошли, они большие молодцы. Но говорить по итогам того или иного фестиваля, что тот или иной район лучший можно только на данный момент. Мы же оцениваем все по итогам работы. В конце года. Где будем награждать лучших. У нас есть свой рейтинг эффективности, по итогам которого мы вручаем переходящее знамя ГТО. Два года подряд оно находится в Казани.

А в Казани сколько реально работающих центров сдачи норм ГТО? Четыре? На стадионах «ТАСМА», «Трудовые резервы», ПАФ, «Динамо» или «Олимп»?