Эдуард Иванов: «Из ста человек, которые приходят сдавать ГТО, справляются около двадцати»

Комплекс «Готов к труду и обороне» приобретает все большую популярность в Татарстане, однако сдать нормативы по плечу далеко не всем. Об этом сообщил председатель региональной общественной организации ­«Готов к труду и обороне» Эдуард Иванов.

«Более полумиллиона татарстанцев дошли до центров тестирования и выполнили нормативы разного уровня. Но буду откровенен. Из ста человек, которые приходят сдавать ГТО, с нормативами справляются около двадцати. Хорошо это или плохо? На мой взгляд, плохо! Хочу напомнить, что внедрение комплекса ГТО – это прежде всего забота муниципалитетов, за это отвечают главы сельских поселений, районов и городов. Мы кураторы этой работы. Я считаю, что полмиллиона сдавших нормативы для нашей респуб­лики – это мало», – сказал Иванов.

По его словам, в общем чис­ле сдавших нормативы лидирует категория школьников, поскольку у них есть хорошая мотивация получить за сдачу норм бонусы для поступления в вузы. А вот студенты и рабочая молодежь не так активны.

«Сейчас все больше сказывается корпоративный фактор, набирает популярность “Гонка ГТО”, организованная по типу “Гонки героев”. Немало соратников и сподвижников у нас среди старшей возрастной категории, для которых занятия физкультурой и спортом стали хорошим стимулом продления активного долголетия», – подчеркнул Иванов.