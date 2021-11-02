Эдуард Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТ имени Горького

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков объявил о своем уходе с этого поста.

«Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт», — написал театральный деятель на своей странице в соцсети Facebook.

При этом, по словам Боякова, поводом для нежелания работать с ним Кехман назвал конфликт режиссера с президентом театра Татьяной Дорониной. Свое согласие уйти театральный деятель объяснил тем, что «устраивать оппозицию или фронду», если руководство не хочет с ним работать, не в его правилах.

«Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта», — подчеркнул Бояков. Он также поблагодарил всех, кто с ним сотрудничал, пожелал театру успехов и пообещал позже подробнее рассказать о дальнейших планах.

Эдуард Бояков стал руководителем имени М. Горького в декабре 2018 года. Его заместителями стали актер и режиссер Сергей Пускепалис и писатель Захар Прилепин. В скором времени у него начался конфликт с президентом театра народной артисткой СССР Татьяной Дорониной, которая занимала пост худрука до его назначения.

В июне этого года Доронина обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр. Для этого, по ее мнению, нужно было уволить Боякова. Происходящее в театре она охарактеризовала как «хулиганский извращенный пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган».

Владимир Кехман был назначен генеральным директором МХАТ имени М. Горького 27 октября. При этом стало известно, что он останется худруком петербургского Михайловского театра, но перестанет руководить Новосибирским театром оперы и балета. Кехман был назначен туда на фоне скандала с постановкой оперы «Тангейзер». Параллельно он занимался бизнесом, будучи главой группы JFC, но в 2017 году был признан банкротом.