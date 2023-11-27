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«Еду в четвертый раз»: Кадыров показал видео отправки в зону СВО бойцов спецназа «Ахмат»
Кадрами отправки из Международного аэропорта Грозный в зону проведения специальной военной операции (СВО) бойцов спецназа «Ахмат» поделился в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
На записи один из бойцов, прибывший из Ставрополя, рассказал, что отправляется в зону СВО четвертый раз. Он подчеркнул, что не может спокойно сидеть дома, когда его сослуживцы находятся в зоне СВО.
Комментируя видео, глава Чечни отметил, что все добровольцы прошли подготовку в Российском университете спецназа, расположенном в городе Гудермес.
«Они прибыли в Грозный из разных уголков России для последующего участия в СВО… Ребята предварительно прошли боевую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе Курсы тактической стрельбы, полевой медицины, огневая подготовка – это лишь небольшая часть обширной программы наших инструкторов», – отметил Кадыров.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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