Единый реестр проблемных объектов Татарстана уменьшился на один долгострой

Из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) Татарстана был исключен долгострой ЖК «Жардин» – его ввели в эксплуатацию в конце марта этого года. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Фонда поддержки дольщиков.

Таким образом в ЕРПО Татарстана осталось всего шесть объектов. Четыре из них находятся в Казани: ЖК «Мелодия» на улице Габишева, ЖК «Поколение» на улице Аделя Кутуя, паркинг ЖК «МЧС» (1-я и 2-я очереди), остальные объекты — в Нижнекамске (блоки А и Б дома №23 на проспекте Вахитова).

Решить все вопросы по восстановлению прав обманутых дольщиков планируется в этом году. Всего в республике на сегодняшний день насчитывается порядка 460 пострадавших граждан.