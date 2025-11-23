news_header_top
Общество 23 ноября 2025 09:06

Единый реестр официальных интернет-магазинов могут создать в России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Возможность создать единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины рассматривают в России – такую меру планируется проработать в 2026 году в рамках борьбы с фишинговыми ресурсами. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива включена в утвержденный правительством план по реализации концепции противодействия киберпреступности. В документе указано, что профильные ведомства должны оценить необходимость создания перечня ссылок на проверенные сайты компаний, ведущих деятельность в интернете на законных основаниях.

Ожидается, что такой реестр поможет эффективнее блокировать поддельные площадки, поскольку их можно будет быстрее выявлять методом исключения.

Предложения по запуску реестра должны представить в правительство в третьем квартале 2026 года. Прорабатывать инициативу будут Минцифры, МВД, Минфин, ФНС и Роскомнадзор совместно с Генпрокуратурой и Банком России.

#интернет-магазин #интернет-покупки #единый реестр
