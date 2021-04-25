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Ру Тат
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25 апреля 2021  00:08
Арсений Каримов

Единый молодежный телефон доверия в Татарстане будет запущен к началу учебного года

Единый молодежный телефон доверия в Татарстане будет запущен к началу учебного года
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Одной из публичных целей Минмолодежи Татарстана на 2021 год стало создание единого телефона психологической помощи для молодежи. Планируется, что он будет запущен к началу учебного года. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Пока не могу назать конкретную дату, но к началу учебного года молодежный телефон доверия точно будет работать. Сейчас в республике работает круглосуточный детский телефон психологической помощи, он уже переведен на круглосуточный режим работы», — отметила она.

Два года назад Татарстан стал пилотным регионом, в котором началась разработка единой концепции психологической помощи населению. По мнению Кондратьевой, решение было принято вовремя, потому что среди людей все большую популярность приобретает работа с психологами.

молодежный телефон доверия минмолодежи рт
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