Единый молодежный телефон доверия в Татарстане планируют запустить в конце мая

Единый молодежный телефон доверия в Татарстане ориентировочно должен заработать в конце мая. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Мы рассчитываем запустить единый молодежный телефон доверия примерно к концу мая. Но вместе с тем важно учитывать, что сейчас молодой человек может позвонить и на детский телефон доверия», — отметила спикер.

Она пояснила, что на едином телефоне доверия в Татарстане будут работать те же специалисты, которые сейчас работают на детском. Однако перед этим они пройдут специальную подготовку, чтобы оказывать необходимую помощь всем категориям молодежи.

Напомним, что с конца февраля число обращений на детский телефон доверия выросло почти в 1,5 раза. По словам Кондратьевой, такая активность сохраняется до сих пор.