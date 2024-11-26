Единый механизм обратной связи с инвесторами создадут в Татарстане

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Порядок формирования и развития механизма обратной связи с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности утвержден в Татарстане. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Министерству экономики РТ поручено создать рабочую группу по рассмотрению обращений бизнесменов и инвесторов, а также утвердить классификатор обращений, содержащийся в постановлении. Оно же должно будет в целом контролировать работу механизма обратной связи.

Работать механизм будет на база платформы обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг. При этом каналами обратной связи для заявителей в Татарстане определены портал госуслуг РТ, Инвестиционный портал РТ и Инвестиционная карта РФ.

Предусмотрены такие категории обращений, как «консультация», «проблема» и «помощь». Срок рассмотрения «консультации» не должен будет превышать пяти календарных дней, «помощи» — десяти календарных дней. Рассмотрение может быть отложено, но не более чем на 30 календарных дней.

Кроме того, вводится понятие «системного вопроса». Это совокупность схожих обращений, для решения которых потребуется принятие или изменение нормативного правового акта, изменение правоприменительной практики, а также распространение информации о способах разрешения ситуации.

«Проблемы» и «системные вопросы» будут рассматриваться на заседаниях рабочей группы при Министерстве экономики РТ.