Единый лесной реестр в России заработает с января 2025 года

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С начала 2025 года в России заработает обновленный государственный лесной реестр, в котором будут отображаться сведения о лесничествах, древесине, сделках с ней и продукцией ее переработки, а также информация о пунктах складирования заготовленной древесины и объектах лесопереработки.

«По поручению Президента [России Владимира Путина] Правительство продолжает реформу лесного комплекса, в том числе мы обеспечиваем цифровую трансформацию отрасли и переходим к реестровой модели оказания услуг в сфере лесных отношений», – доложила на совещании с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным его заместитель Виктория Абрамченко.

Докладчик рассказала, что на первом этапе была модернизирована отраслевая система ЛесЕГАИС, которая теперь позволяет оформить «цифровой паспорт» на каждую партию древесины. Вторым этапом станет создание федеральной ГИС лесного комплекса — через эту систему ежегодно будет оказываться более 2 млн услуг.

«Россия обладает уникальными природными богатствами, и нам нужно выстроить продуманную и взвешенную систему контроля за их использованием», — приводит слова Премьер-министра пресс-служба Кабмина.