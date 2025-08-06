Единый каталог услуг на платформе «Мой экспорт» за год вырос на 75%

За год число услуг в Едином каталоге на платформе «Мой экспорт» выросло на 75% и превысило 640. Об этом сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра.

В РЭЦ напомнили, что каталог помогает российским компаниям получать актуальную информацию и поддержку для развития бизнеса на международных рынках. Его презентация состоялась 10 апреля 2024 года в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

За этот период также на 80% увеличилось количество пользователей платформы. В июле 2025 года каталог посетили более 90 тыс. человек.

Доступ к ресурсу открыт всем без регистрации, однако авторизованные пользователи получают возможность персонализировать подбор услуг с учетом отрасли, региона и других параметров.

Весной этого года каталог получил обновление: расширили фильтры, добавили тумблер для учета параметров компании и внедрили облако тегов с популярными запросами экспортеров, что упрощает поиск нужных решений.

ЕКУ объединяет услуги и меры поддержки от более 115 федеральных и региональных органов власти, институтов развития, финансовых организаций и свыше 700 партнеров.