Единый день приема участников СВО и их семей пройдет в Казани

На базе Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева Казани 1 августа состоится очередной Единый день приема участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Центральной темой встречи станут вопросы социальной поддержки.

В рамках мероприятия планируется консультирование граждан представителями профильных ведомств. Участие в приеме подтвердили начальник отдела методологии мер социальной поддержки Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ Алсу Закирова, а также заместитель управляющего Отделения Социального фонда Российской Федерации по Республике Татарстан Елена Полякова.

Посетители смогут получить квалифицированные разъяснения по вопросам предоставления пособий, единовременных выплат и других социальных мер, предусмотренных для военнослужащих и членов их семей.

Руководитель Региональной общественной приемной в Татарстане Камиль Садриев подчеркнул, что цель таких мероприятий – не только оказание информационной и юридической помощи, но и своевременное реагирование на конкретные запросы и жизненные ситуации, с которыми сталкиваются бойцы и их близкие.

Встреча пройдет с 10:00 до 14:00 по адресу: ул. Карла Маркса, 31/7.

Для предварительной записи, подачи обращения или получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: +7 (843) 238-10-00 или направить электронное письмо на адрес: op@tatarstan.er.ru.