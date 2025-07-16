Единый день приема участников СВО и их семей по юрвопросам пройдет в Татарстане

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В пятницу, 18 июля, с 10 до 14 часов в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Татарстане будет организован единый день приема участников специальной военной операции и членов их семей. Основное внимание уделят юридическим вопросам, с которыми сталкиваются бойцы и их близкие, сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

Консультации проведут заместитель руководителя Государственного юридического бюро Татарстана Рафаэль Гиниатуллов и член Ассоциации юристов России, адвокат Коллегии адвокатов «ЮМАРТ» Олег Камалов.

«Мы понимаем, что вопросы правовой защиты для участников СВО и их семей сегодня крайне важны. Именно поэтому такие приёмы проводятся на регулярной основе, чтобы каждый мог получить компетентную помощь, поддержку и ответы на самые сложные вопросы», – убежден руководитель Региональной общественной приемной в РТ Камиль Садриев.

В рамках приема граждане смогут получить бесплатную правовую помощь по вопросам социальных выплат, льгот, оформления документов, судебных споров, защиты жилищных прав, а также по другим юридическим темам.

Прием состоится по адресу: ул. Карла Маркса, д. 31/7. Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (843) 238-10-00, а также по электронной почте: op@tatarstan.er.ru.