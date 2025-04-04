Единый день открытых дверей в КФУ: публикуем полную программу

На следующей неделе, 12 апреля, абитуриенты и их родители смогут посетить сразу все институты Казанского федерального университета. Здесь пройдет единый день открытых дверей. В течение дня будущие студенты познакомятся с институтами, руководством, преподавателями, будущими работодателями и студентами.

Полная программа и регистрация на мероприятие доступны по ссылке. Заявка на участие дает право посещения любого института КФУ, что удобно для тех, кто мечтает учиться здесь, но еще не определился с выбором направления. Можно составить собственный трек посещений и выбрать интересные события сразу в ряде образовательных подразделений университета.

Программа мероприятия разделена на обязательные блоки. В каждом институте пройдет открытый диалог с директором института, встреча с работодателями, состоятся «Студенческая болталка», научно-популярные лекции и экскурсии по лабораториям и аудиториям.

Так, например, юридический факультет встретит абитуриентов «Студенческой болталкой», которая стартует в 10:00. В Институте геологии и нефтегазовых технологий студенты ответят на самые важные вопросы абитуриентов в 10:30, а в Химическом институте имени А. М. Бутлерова активисты расскажут о возможностях для обучающихся уже в 12:00.

Экскурсией по учебному корпусу в 10:00 начнет свой день Институт дизайна и пространственных искусств. В тот же час распахнет двери Центра симуляционной медицины и лаборатории нейробиологии Институт фундаментальной медицины и биологии. Заглянуть в аудитории Института международных отношений, истории и востоковедения можно будет в 10:30.

Открытые диалоги с директорами состоятся во всех кампусах. В 10:00 это мероприятие начнется в Институте психологии и образования, встреча с руководителем Института социально-философских наук и массовых коммуникаций стартует в 10:30. С директором Института филологии и межкультурной коммуникации можно будет пообщаться лично в 11:30 и 14:30.

Научно-популярные лекции в этот день можно посетить в Институте искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии. В 12:30 слушатели узнают о современном ИИ: возможностях, дэдлоках и перспективах. В это же время в Институте физики начнется лекция о тайной люминесценции и ее применении: от пробирки до межпланетных космических аппаратов. В Институте информационных технологий и интеллектуальных систем расскажут о цифровом наследии Гагарина: начало события – в 13:40.

Встреча с работодателями в Институте экологии, биотехнологии и природопользования пройдет в 10:00. Начальник Гидрометцентра Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан Феликс Гоголь ответит на вопросы абитуриентов. В 11:00 Институт вычислительной математики и информационных технологий проведет встречу с представителями ICL Soft.

Дополнительные активности в формате квиза «Экономика вокруг нас» организует Институт управления, экономики и финансов в 11:00. Консультации абитуриентов по приему начнутся в Институте математики и механики имени Н. И. Лобачевского в 14:30.

Мероприятие состоится 12 апреля, активности будут проходить в институтах с 10:00 до 15:00. Подробнее обо всех возможностях единого дня открытых дверей, программе и обязательной регистрации – на opendoors.kpfu.ru.

Детали и полезные дополнения в официальных пабликах КФУ в мессенджере Telegram и в социальной сети «ВКонтакте».

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