Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет» пройдет в России 18 апреля

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Во всех кластерах федерального проекта «Профессионалитет» 18 апреля пройдет единый день открытых дверей. Об этом сообщили в канале MAX Правительства РФ.

Ожидается, что колледжи и предприятия посетят более 970 тыс. школьников 8-11-х классов вместе с родителями.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ссылаясь на позицию Президента России Владимира Путина, отметил, что система среднего профессионального образования должна быть эффективной, ориентированной на цели национального развития и соответствовать запросам реального сектора экономики.

По его словам, федеральный проект «Профессионалитет», входящий в нацпроект «Молодежь и дети», продолжает активно развиваться: в сентябре планируется открыть еще 95 кластеров, а их общее число уже достигло 601 практически во всех регионах страны.

Он добавил, что в день открытых дверей школьники и их родители смогут определиться с будущей профессией и оценить перспективы трудоустройства на предприятиях.

Проект «Профессионалитет» объединяет 1730 колледжей и техникумов в 86 регионах России. В них обучаются более 2 млн студентов, а к подготовке кадров подключено свыше 3 тыс. компаний-работодателей.

Для школьников подготовят более 3,5 тыс. экскурсий на предприятия. В колледжах и техникумах пройдет свыше 13 тыс. профессиональных проб, где будущие абитуриенты смогут попробовать себя в разных специальностях.

Министр просвещения Сергей Кравцов выразил уверенность, что осознанный выбор профессии возможен только при личном знакомстве с ней. Он пояснил, что единый день открытых дверей дает такую возможность: школьники и их родители смогут увидеть современные мастерские, пообщаться с преподавателями и представителями компаний. По его мнению, такие встречи помогают лучше понять рынок труда и выбрать востребованную профессию.

Кроме того, в школах запланировано более 8,4 тыс. классных часов под названием «Профессионалитет: ты в хорошей компании!». На них студенты колледжей расскажут о преимуществах обучения, карьерных возможностях и представят карты профессий.

Подробную информацию о колледжах и компаниях – участниках проекта можно найти на официальном сайте «Профессионалитета».