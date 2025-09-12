Единый день голосования стартовал в регионах ПФО

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

В Приволжском федеральном округе 12 сентября стартовал единый день голосования, который продлится до 14 сентября. В ПФО проходят почти 2 тыс. избирательных кампаний, в том числе выборы Раиса Татарстана, глав Чувашии, Пермского края и Оренбургской области.

Жителей Казани, Ижевска, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары и Ульяновска ожидают выборы в представительные органы. Кроме того, массовые муниципальные кампании проходят в Татарстане, Оренбургской и Самарской областях. По итогам голосования будет распределено более 16 тысяч мандатов и выборных должностей – это свыше трети от их общего числа в регионах округа.

12 сентября полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел совещание с главными федеральными инспекторами по субъектам округа. Основное внимание уделили вопросам безопасности, правопорядка и антитеррористической защищенности.

«В приоритете, как и всегда, остаются легитимность, прозрачность и открытость выборного процесса. Избирательными комиссиями Приволжского федерального округа проделана большая подготовительная работа – как по информированию обо всех этапах выборов, формах голосования, так и по предотвращению возможных нарушений и манипуляций. Все избирательные участки обеспечены наблюдателями, к контролю привлечены эксперты и лидеры мнений. Сейчас важно провести выборы на самом высоком организационном уровне», – подчеркнул Комаров.

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО, подводя итоги совещания, Игорь Комаров отметил, что благодаря слаженной работе избирательных комиссий, органов исполнительной власти, правоохранительных структур и общественных институтов выборная кампания в ПФО проходит в стабильной обстановке, при высокой степени готовности инфраструктуры и системы общественного контроля.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).