Единые учебники по обществознанию для 9-10-х классов появятся в школах с 1 сентября 2026 года

Единые государственные учебники по обществознанию для 9-10-х классов появятся в российских школах с 1 сентября 2026 года, а для 11-х классов – с 1 сентября 2027 года, сообщил РИА Новости референт Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов.

На Конференции учителей истории и обществознания Кононов отметил, что с 1 сентября этого года 9-10-е классы переходят на новые государственные учебники обществознания, а 11-й класс продолжает последний год изучать старый курс. С 1 сентября 2027 года в школы поступит и третий государственный учебник – обществознание для 11-х классов, добавил он.