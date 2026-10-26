Единые стандарты халяль и новые рынки: зачем Казани Генассамблея SMIIC

Казань 26–28 октября принимает гостей из стран Азии и Африки, которые примут участие в мероприятиях Института стандартов и метрологии для исламских стран (SMIIC). В течение трех дней пройдут заседания комитетов, Совета директоров и 21-е заседание Генеральной ассамблеи, которую впервые проведут в стране-наблюдателе организации.





Фото: smiic.org

Что такое SMIIC и чем занимается

Институт стандартизации и метрологии Организации исламского сотрудничества (SMIIC) создан в 2010 году. Он занимается в том числе развитием международной системы халяль и согласованием требований к такой продукции между странами.

В SMIIC входят 49 стран Азии и Африки. Россия получила статус наблюдателя в организации в 2019 году. Интересы страны представляет Росстандарт.

Алексей Песошин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему проведение Генассамблеи SMIIC доверили Казани

Провести Генассамблею SMIIC в России предложил Росстандарт. Решение закрепили резолюцией на 20-м заседании организации. Россия стала первой страной со статусом наблюдателя, которая принимает Генассамблею.

Для подготовки мероприятия в Татарстане был создан организационный комитет, сопредседателями которого назначены руководитель Росстандарта Антон Шалаев и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов на пресс-конференции в «Татар-информе» отметил, что проведение Генассамблеи в Казани говорит о доверии со стороны ОИС и отражает работу России и Татарстана по развитию сотрудничества со странами исламского мира.

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир», которая занимается развитием диалога России со странами ОИС. В этом году внимание к республике со стороны исламских государств также выросло: Казань получила статус столицы исламского мира.

На укрепление связей могла повлиять и работа генерального секретаря SMIIC Ихсана Овюта с Татарстаном. В 2025 году он участвовал в сессиях «КазаньФорума», а годом ранее подключался к круглому столу Торгово-промышленной палаты республики, посвященному внедрению стандартов халяль.

«Внедрение стандартов халяль SMIIC среди производителей в Татарстане крайне важно. Принятие единых стандартов обеспечит последовательность, надежность и качество халяльных продуктов, а это влияет на доверие потребителей как внутри страны, так и на международном уровне. Приводя в соответствие стандарты SMIIC, производители в Татарстане смогут удовлетворять растущий мировой спрос на халяльную продукцию», – заявлял тогда Овют.

Талия Минуллина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какие события SMIIC пройдут в Казани

Сегодня, 26 октября, пройдут три заседания в Millennium Panorama Hotels: Финансового комитета, Стратегического комитета и Комитета по управлению.

Во вторник, 27 октября, местом действия станет Казанская Ратуша, где состоится 32-е заседание Совета директоров SMIIC.

В среду, 28 октября, в Millennium Panorama Hotels состоится 21-е заседание Генеральной ассамблеи SMIIC. В повестке – отчет генсека о деятельности организации, отчеты Совета по стандартизации, Совета по метрологии и Совета по аккредитации, а также выступления представителей партнеров SMIIC.

В мероприятиях ожидается участие представителей Турции, Таджикистана, Индонезии, Саудовской Аравии, Азербайджана, Марокко, Ирака, ОАЭ, Алжира, Туниса, Судана, Афганистана, Палестины, Бенина, Сирии, Кувейта и других стран.

От России планируется участие руководителя Росстандарта Антона Шалаева. В заседании также примут участие вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев и руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

По словам председателя Комитета по стандартам «Халяль» ДУМ РТ Аббяса Шляпошникова, на заседании будут обсуждаться согласование технических регламентов, движение к единому для всего мира стандарту «Халяль» и вопросы аккредитации сертифицирующих органов.

Аббяс Шляпошников Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почему это важно для Татарстана

Развитие халяльной индустрии открывает для Татарстана дополнительные возможности для расширения экспорта и сотрудничества с зарубежными партнерами. Проведение в Казани заседания SMIIC позволяет республике участвовать в обсуждении единых требований к такой продукции и укреплять связи с международными организациями.

В Татарстане уже сформировалась база производителей халяльной продукции. По данным Минсельхозпрода республики, в 2025 году ее экспорт составил $45 млн. В 2026 году регион рассчитывает увеличить этот показатель до $50 млн.

«Прошу заметить, единственным органом сертификации «халяль» сегодня является Комитет «Халяль» ДУМ Республики Татарстан. В Российской Федерации иной такой организации нет», – подчеркивал председатель Комитета по стандартам «Халяль» ДУМ РТ Аббяс Шляпошников на пресс-конференции в «Татар-информе».

По его словам, в республике планируют создать лабораторию халяль совместно с профильными ведомствами. Такая инфраструктура позволит развивать систему контроля соответствия продукции установленным требованиям.

Для Татарстана заседание SMIIC – это возможность укрепить международные деловые связи и обсудить условия, которые помогут местным предприятиям расширять присутствие на внешних рынках.