Единые общероссийские образовательные стандарты в сфере закупок разработают в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Качественная работа системы госзакупок невозможна без квалифицированных специалистов. Разрозненность подходов к образованию и отсутствие единых стандартов к подготовке закупщиков – такие проблемы обозначил сегодня председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов на первой Всероссийской конференции образовательных организаций сферы закупок в Казани.

«Это создает существенные риски для всей нашей работы. Мы в нашей республике осознаем важность системного подхода к образованию, активно развиваем программу обучения, внедряем передовые методики и цифровые инструменты. С начала года Госкомитетом РТ по закупкам совместно с Центром развития закупок проведены образовательные мероприятия с охватом более 650 человек», – рассказал он.

Курсы повышения квалификации, семинары и конференции регулярно проводятся на разных площадках в Татарстане. «Убежден, что сегодняшняя конференция станет важным шагом на пути к формированию единых общероссийских образовательных стандартов в сфере закупок», – отметил Зиатдинов.

В работе конференции принимают участие представители 27 регионов России – ведущие эксперты в сфере закупок, представители федеральных органов власти и преподаватели вузов страны. Конференция будет работать два дня.