Единую цифровую систему для организации детского отдыха запустят в Татарстане в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2026 году Минмолодежи РТ совместно с Минцифрой Татарстана планирует ввести единую цифровую систему для организации детского отдыха. Об этом на итоговой коллегии Министерства по делам молодежи республики сообщил глава ведомства Азат Кадыров.

«В текущем году необходимо запустить в работу единую школу вожатых и совместно с Минцифрой внедрить цифровую платформу оздоровления и отдыха, которая должна стать единым окном подачи заявок, бронирования и оплаты путевок, а также точкой мониторинга всей системы, включая заезды, отъезды, изоляции детей и так далее. Это должно стать первым этапом глобальной цифровой трансформации сферы молодежной политики», – рассказал он.

Говоря об организации детского отдыха в этом году, министр подчеркнул, что к летнему сезону запустят 15 детских лагерей, в том числе лагерь «Следопыт» в Набережных Челнах вместимостью 560 мест.