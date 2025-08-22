Единство, традиции и суверенитет: эксперты из РТ обсудили значение государственного флага

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

День государственного флага отмечается в России сегодня, 22 августа. Это праздник, символизирующий национальное единство и независимость страны. В последние годы триколор стал не только государственным символом, но и важным знаком решимости России отстаивать свои интересы на международной арене. Эксперты из Татарстана отметили важность этого дня.

Член Комитета Госсовета РТ по социальной политике Руслан Шигабуддинов отметил, что в День Государственного флага испытывает особое чувство гордости за страну. По его словам, триколор символизирует историю России, ее победы и стремление к будущему, а также олицетворяет единство народов и напоминает об общей ответственности за процветание страны.

Он подчеркнул уважение к культуре и традициям Родины, отметил ее потенциал и способность преодолевать трудности. Также Шигабуддинов выразил признательность Президенту России Владимиру Путину, чьи решения, по его мнению, направлены на укрепление государства и повышение качества жизни граждан.

Член Комитета Госдумы по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин подчеркнул, что День Государственного флага объединяет всех россиян. По его словам, белый, синий и красный цвета символизируют веру в светлое будущее, созидательный труд во имя Родины и любовь к стране.

Он отметил, что флаг России развивается и над новыми территориями: бойцы специальной военной операции поднимают его в освобождаемых населенных пунктах, что, по мнению Метшина, символизирует светлое будущее этих регионов и их жителей.

Парламентарий рассказал, что в Нижнекамске вместе с командой установил флаги на домах участников СВО, чтобы показать, что здесь живут герои. Он добавил, что на одном из домов развеваются сразу три флага.

Метшин подчеркнул, что флаг отражает гордость страны и новую историю, создаваемую бойцами СВО, а также отметил важность поддержки военнослужащих и их семей. Он выразил надежду, что дети, глядя на флаг, будут испытывать те же чувства гордости и уверенности, что и взрослые.

Член Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Дамир Нургалиев отметил, что День Государственного флага напоминает о величии и многообразии России, где соседствуют разные народы, культуры и традиции. Он подчеркнул, что для Татарстана особенно важно ценить это единство, а белый, синий и красный цвета символизируют уважение к прошлому, веру в настоящее и уверенность в будущем.

По его словам, для молодежи этот праздник важен, поскольку они строят завтрашнюю Россию, а флаг напоминает о том, что сила страны – в общих целях, знаниях, уважении друг к другу и любви к Родине.

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин подчеркнул, что российский флаг является ключевым символом национальной идентичности, отражая величие народа, историю, культуру и единство людей. Он отметил, что триколор вдохновляет на гордость за Родину и ее достижения, а также напоминает о тех, кто трудится ради процветания страны.

Парламентарий подчеркнул, что под флагом достигались великие свершения и защищались идеалы свободы и справедливости, и выразил уверенность, что так будет всегда.

Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что День флага – это не просто дата, а повод для консолидации вокруг национальных символов, отражающих историю, культурное единство и суверенитет страны.

Она подчеркнула, что укрепление авторитета символов требует системной работы: разъяснения исторической значимости триколора, интеграции государственных символов в повседневную жизнь и формирование уважения через закон и традиции.

Павлова добавила, что законодательные инициативы и общественная активность являются основой для построения сильного, суверенного и духовно единого государства.