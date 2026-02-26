Единство мусульман и особенности национального разговения: в Казани прошел иранский ифтар

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С наступлением священного для мусульман месяца Рамадан в Татарстане регулярно проводятся коллективные ифтары. Сегодня разговение организовало Генеральное консульство Ирана в Казани. О том, как прошел ифтар, и какие традиции разговения практикуют сегодня в исламской республике – в материале «Татар-информа».

Разговлялись сегодня мусульмане после пяти вечера, то гости ифтара начали собираться задолго до произнесения азана. Участников мероприятия встречал лично консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани, а организаторы максимально воссоздали обстановку проведения разговения в Иране. Участие в ифтаре приняли консулы различных стран, имеющих диппредставительства в Казани, а также представители общественности. Духовное управление мусульман РТ представлял заместитель муфтия Ришат Хамидуллин, который перед началом мероприятия объяснил смысл проведения коллективных ифтаров.

«Есть высказывание, что человека характеризует его окружение, и очень важно, кто вокруг тебя находится. И когда мы встречаемся в месяц Рамадан на таких ифтарах с единомышленниками, братьями по вере, это придает больше силы и энергии. И ты понимаешь, что ты на правильном пути, ставишь перед собой правильные цели и задачи, и вместе решать какие-то проблемы, конечно, намного проще. Всевышний Аллах говорит в Коране о поведении мусульман: "Объединяйтесь и не разделяйтесь". Это еще один повод нам объединиться ради каких-то благих целей», – рассказал Хамидуллин в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гости ифтара в этот вечер окунулись в атмосферу проведения таких мероприятий в Иране. Оформление зала с иранским флагом, показ документальных фильмов об исламской республике и исполнение мунаджатов стал неотъемлемыми атрибутами вечера.

Торжественную часть мероприятия открыл Давуд Мирзахани, который выразил благодарность всем, кто принял приглашение и посетил ифтар.

«Нам удалось устроить искреннее и духовное собрание по случаю священного месяца Рамадан — это месяц доброты, сострадания, укрепления человеческих отношений и ценностей, месяц, который сближает сердца», – сказал генконсул.

Перед наступлением времени ифтара участникам вечера показали, как встречают каждый ифтар в самом Иране – по национальному телевидению ведется обратный отсчет до наступления разговения, и одновременно с этим исполняется дуа Раббана, а также перечисляются имена Аллаха. Также была прочитана сура «аль-Маун» («Милостыня»), в которой говорится: «Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние? Это - тот, кто гонит сироту и не побуждает накормить бедняка. Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам, которые лицемерят и отказывают даже в мелочи». Сура была выбрана неслучайно, поскольку в ней говорится о необходимости кормить нуждающихся, что также крайне рекомендуется делать во время Рамадана.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С наступлением времени ифтара верующие разговелись финиками и водой, а затем направились для совершения вечернего (магриб) намаза, который возглавил Ришат Хамидуллин. После молитвы верующие приступили к трапезе, но и здесь организаторы специально для гостей приготовили иранский национальный напиток – шафрановый щербет, так что в этот вечер гости смогли познакомиться не только с культурой, но и национальной едой исламской республики.