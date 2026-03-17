«Единство и солидарность – главный ресурс»: Федерация профсоюзов РТ подвела итоги за год

О росте заработных плат в Татарстане, отсутствии долгов перед работниками, поддержке участников СВО и защите молодежи от вражеской пропаганды шла речь на итоговом заседании Совета Федерации профсоюзов РТ в казанском Дворце труда.





Заседание Совета Федерации профсоюзов Республики Татарстан, прошедшее под председательством Елены Кузьмичевой в Большом зале казанского Дворца труда, было посвящено итогам выполнения в 2025 году обязательств Республиканского соглашения о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства. В заседании приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Рустем Валиуллов, президент Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан Александр Лаврентьев, секретарь ФНПР, представитель ФНПР в Приволжском федеральном округе Алексей Ильин, генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников РТ Валерий Пашко, представители министерств и ведомств, работодателей и профсоюзного актива Республики Татарстан.

Профсоюзы Татарстана поддержали участников СВО

С основным докладом выступила председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева. Она подробно остановилась на деятельности профсоюзов республики в юбилейном для них 2025 году, когда отмечалось 120-летие профсоюзного движения России и Татарстана и 105-летие со дня объединения профсоюзов Татарии.

«Безусловно, главный вызов современности – это успешное завершение специальной военной операции. Как в героические сороковые, так и сегодня наши ребята – участники СВО, среди которых тысячи уроженцев Татарстана, – вновь отстаивают суверенитет Отечества. С начала СВО 17 татарстанцев стали Героями России, тысячи наших земляков – кавалерами ордена Мужества. Всей республикой мы поддерживаем военнослужащих и членов их семей. И наш профсоюзный вклад здесь считаю значительным: с 2022 года профсоюзами Татарстана оказана гуманитарная помощь на сумму порядка 500 млн рублей. Только в 2025 году профсоюзные здравницы обеспечили оздоровление 460 участников СВО и членов их семей», – подчеркнула профлидер.

Елена Кузьмичева выразила особую благодарность трудовым коллективам республиканских предприятий военно-промышленного комплекса, которые, продолжая традиции предыдущих поколений, с честью выполняют доведенный оборонный заказ, и заверила, что и в дальнейшем профсоюзы будут продолжать работу по поддержке наших бойцов и их семей.

Спикер отметила, что, несмотря на беспрецедентное давление, экономика Татарстана продолжает развиваться, подтверждать лидирующие позиции среди регионов нашей страны, обеспечивая устойчивый рост основных макроэкономических показателей. Такие результаты, по ее словам, стали возможны в первую очередь благодаря слаженной работе и взаимодействию всех уровней социального партнерства: профсоюзов, правительства и работодателей.

Сегодня Федерация профсоюзов Татарстана по-прежнему остается одной из крупнейших территориальных организаций профсоюзов России, которая объединяет порядка 700 тысяч членов профсоюзов. Ежегодно создается около сотни новых первичных профсоюзных организаций, в республике эффективно действует свыше 200 соглашений разного уровня и около 5 тысяч коллективных договоров с широким диапазоном социально-экономических обязательств. Благодаря эффективной реализации всей системы соглашений есть положительные изменения в политике оплаты труда, сферах занятости и охраны труда и т. д.

Среднемесячная зарплата за год выросла до 90,5 тыс. рублей

По словам Елены Кузьмичевой, одним из главных достижений социальных партнеров является рост благосостояния работников. Среднемесячная заработная плата в республике в январе – декабре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года возросла на 20% и составила 90 515 рублей. Ежегодно для работников внебюджетного сектора экономики республики подписывается Соглашение о минимальной заработной плате, размер которой с 1 января 2026 года составил 28 160 рублей, что превышает федеральный минимальный размер оплаты труда – 27 093 рубля.

В рамках трехстороннего сотрудничества удалось добиться важных решений в бюджетной сфере. С 1 мая 2025 года минимальный базовый оклад бюджетников составил 23 320 рублей, превысив МРОТ на 3,9%. В 4 раза увеличены стимулирующие выплаты молодым специалистам – до 10 000 рублей. Возвращен и расширен грант «Наш новый учитель»: число получателей выросло с 200 до 500, и впервые в него вошли воспитатели и преподаватели колледжей.

Благодаря совместной работе с прокуратурой и Гострудинспекцией в 2025 году в организациях, где действуют наши профсоюзы, задолженность по заработной плате отсутствовала.

В сфере занятости профсоюзы активно участвуют в легализации трудовых отношений: из «тени» выведено порядка 16 тысяч человек. Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке исторического минимума – 0,16%. Проводится активная работа по трудоустройству ветеранов СВО и их адаптации к гражданской жизни.

Участники СВО получают бесплатное питание и путевки в санатории

Профлидер привела ряд ярких примеров корпоративной практики и системного подхода работы с участниками СВО в организациях республики, где созданы профсоюзные организации. В частности, это инклюзивная экосистема ПАО «Татнефть», благодаря которой для ветеранов СВО создаются возможности продолжения трудовой деятельности на старом рабочем месте либо предлагается подходящая должность в структуре предприятия, а для сотрудников с инвалидностью в 2025 году создана специализированная инклюзивная среда на базе ООО «Региональный центр оценки квалификации нефтегазового комплекса».

На АО «ПО ЕлАЗ» приказом генерального директора утверждено Положение «О предоставлении трудовых гарантий и социальных льгот работникам – участникам СВО», согласно которому им предоставляются дополнительные гарантии, например: выплаты единовременной помощи; освобождение от оплаты проезда на вахтовом автобусе; бесплатное питание в столовой; 100% компенсация затрат на лечение зубов в стоматологическом кабинете предприятия и 50% компенсация затрат на протезирование зубов; предоставление дополнительных оплачиваемых дней к ежегодному отпуску – 7 календарных дней; первоочередное предоставление путевок для детей в детские оздоровительные лагеря; первоочередное предоставление путевок в санатории; поощрение к Дню ветеранов боевых действий и др.

Также в своем докладе Елена Кузьмичева затронула темы защиты трудовых прав, охраны труда, молодежной политики, наставничества, обучения профсоюзного актива, информационной, культмассовой работы и волонтерской деятельности. Рассказала о работе санаторно-курортного комплекса профсоюзов Татарстана, в пяти здравницах которого в 2025 году отдохнули и пролечились свыше 60 тысяч человек.

Уже четыре года в санаториях «Васильевский», «Жемчужина» и «Ливадия-Татарстан» функционируют пункты временного размещения для вынужденных переселенцев. В настоящее время в них проживают 85 человек, включая 13 детей, для которых созданы все условия для комфортного пребывания и досуга.

Особое внимание, по словам докладчика, уделяется поддержке участников специальной военной операции и их семей: на данный момент по инициативе Федерации профсоюзов санаторно-курортное лечение прошли 547 человек, многие из них – безвозмездно. Оказывается всесторонняя помощь тем, кто вернулся с инвалидностью.

На форуме «Здравница-2025» профсоюзные санатории завоевали 14 золотых медалей

По итогам 2025 года деятельность санаторно-курортного комплекса профсоюзов республики получила высокую оценку на всероссийском уровне: на форуме «Здравница-2025» профсоюзные санатории завоевали 14 золотых медалей, а Федерация профсоюзов была признана лучшей в номинациях «Лучшее объединение санаторно-курортных организаций» и «Здоровье СВОих».

«Итоги 2025 года показывают, что, несмотря на трудности, мы движемся вперед. Наш главный ресурс – это единство и солидарность. Только наращивая темпы, усиливая контроль за выполнением наших соглашений и расширяя социальное партнерство, мы сможем обеспечить достойную жизнь каждому трудящемуся Татарстана. Свое выступление хочу завершить словами председателя ФНПР Сергея Черногаева: «Классовая солидарность была и остается нашим фундаментом. Мы должны выстраивать горизонтальные связи между отраслями, потому что вызовы, с которыми сталкивается врач, учитель, авиадиспетчер или работник IT-сферы, зачастую имеют общую природу – это давление на социальные гарантии, эрозия трудового права, попытки перенести все риски на работника. Наша солидарность должна быть умной, быстрой и эффективной», – подчеркнула Елена Кузьмичева.

В качестве содокладчиков выступили первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов, генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников РТ Алексей Пахомов и представитель ФНПР в Приволжском федеральном округе Алексей Ильин. Все они дали анализ непростой, но контролируемой ситуации в реальном секторе экономики, высоко оценили эффективность и созидательное функционирование сформированной в Татарстане системы социального партнерства в сфере труда, конструктивное взаимодействие власти, работодателей и профсоюзов и выразили уверенность в том, что первостепенной задачей сегодня является поддержка экономики, сохранение качества жизни населения, создание эффективных рабочих мест, безопасные условия труда и достойная зарплата.

Генеральный директор ПАТП № 2 Альберт Мухаметшин поделился опытом всесторонней помощи и социализации ветеранов-инвалидов СВО на своем предприятии, а директор профсоюзного санатория «Ливадия-Татарстан» Римма Садыкова подробно рассказала о реабилитации участников СВО. Так, в рамках реализации совместного проекта с протезно-ортопедическим центром ООО «Орто-Инновации Поволжье» проводится высокотехнологичное протезирование для бойцов, вернувшихся из зоны СВО с ампутированными конечностями. В санатории им предоставляется необходимый медицинский уход и реабилитационные процедуры. В «Ливадии-Татарстан» такую реабилитацию проходят бойцы из самых разных регионов России.

Лейла Фазлеева поблагодарила профсоюзы Татарстана за их созидательную работу

«В нынешних непростых условиях острой идеологической борьбы на первое место выходят два принципа – демография и профилактика. Демография – это весь позитивный опыт и практики, сформированные на основе наших традиционных ценностей. А профилактика – то, что направлено на сбережение нашего общества. Начиная от агитации за здоровый образ жизни до защиты в первую очередь несовершеннолетних от пагубной вражеской пропаганды», – сказала она.

По словам Лейлы Фазлеевой, в нынешних условиях молодежь испытывает колоссальное давление со стороны недружественного зарубежья. Через мессенджеры и соцсети подростков вовлекают в преступную диверсионную деятельность, возмездие за которую – совсем не детские сроки заключения, от 10-15 лет и выше.

«Мы все – правительство, работодатели, профсоюзы – должны принять все необходимые меры для того, чтобы противостоять нашим врагам и ответить на их вызовы вместе. Говорю сейчас как член профсоюза: единство и солидарность – это когда мы поддерживаем друг друга. Единство и солидарность – это ответственность друг за друга. Для того чтобы преодолеть все вызовы, сохранить нашу страну, наших детей, наше общество, нам всем необходимо действовать солидарно», – сказала Лейла Фазлеева.

Также в рамках заседания Совета было принято Постановление о новой профсоюзной награде – нагрудном знаке Федерации профсоюзов Республики Татарстан «За трудовую доблесть». По словам Елены Кузьмичевой, имена первых награжденных этим знаком мы узнаем уже в этом году – на первомайских праздниках.

Заседание Совета ФПРТ завершилось церемонией награждения профсоюзного актива и социальных партнеров. Награды вручали председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева и вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

