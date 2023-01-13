«Единство и “чувство локтя”»: Мухаметшин поздравил журналистов с Днем российской печати

Ушедший в историю год был сложным, заставил по-новому взглянуть на многие вещи. Радует, что и в таких непростых условиях масс-медиа республики демонстрируют высокую компетентность и ответственность перед обществом. Такие слова привел Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в поздравлении, направленном работникам средств массовой информации по случаю Дня российской печати.

«Татарстанское журналистское сообщество считается одним из самых сильных в России, с крепкими традициями и самобытной профессиональной школой. В свою очередь, высоко оценивая вашу работу, органы власти и управления Республики Татарстан стремятся быть максимально открытыми для конструктивного диалога, чтобы вместе формировать информационное пространство, постоянно иметь живую “обратную связь” с населением.

Горды тем, что вопреки всем обстоятельствам неизменными остаются единство, сплоченность многонационального российского народа и то самое “чувство локтя”, когда в трудную минуту каждый спешит оказать посильную помощь нуждающемуся. Эти непреходящие скрепы составляют основу культурного кода страны. И здесь на передний план вновь выходит созидательная работа журналистского пула республики. От вашей непредвзятости, погруженности в тему и взвешенной позиции во многом зависит прочность гражданского мира и межнационального согласия. А поскольку деятельность СМИ не только отражает текущие процессы, но и оказывает мощное влияние на ход событий, рассчитываем на ваше активное содействие в дальнейшем продвижении патриотической повестки и традиционных духовно-нравственных ценностей наших народов. Сегодня это вопросы первостепенной важности, и далеко не случайно 2023-й объявлен Годом педагога и наставника в Российской Федерации и Годом национальных культур и традиций в Республике Татарстан.

Дорогие друзья! В этот праздничный день выражаю вам слова искренней благодарности за заинтересованное, деятельное участие в решении сложных, порой противоречивых задач, стоящих перед обществом и государством. Желаю творческого вдохновения, новых идей и интересных проектов, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и личного счастья. Мира и благополучия вам и вашим близким!» – говорится в тексте поздравления.