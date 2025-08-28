«Единство и атмосфера добрососедства»: в Казани подвели итоги «Нашего двора»

Фестиваль добрососедства «Наш двор» состоялся сегодня в казанском парке Сад рыбака. Праздничная программа собрала обычных горожан, гостей и активистов. Жители делились впечатлениями от изменений, которые принесла республиканская программа «Наш двор», и рассказывали, как она повлияла на качество городской жизни за последние пять лет.

Со сцены перед гостями праздника выступили член партии «Единая Россия» Искандер Гиниятуллин, представитель республиканского актива – депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, член Штаба общественной поддержки, директор АНБО по оказанию помощи участникам и ветеранам боевых действий и членам их семей «За Победу! Казань» Евгения Коцарь.

«Фестиваль добрососедства «Наш двор» – это, прежде всего, подведение итогов большой пятилетней работы, это больше 5 тыс. благоустроенных дворов, это насыщенная, интересная, содержательная жизнь жителей каждого двора. Можно поговорить, можно с детьми погулять, просто на лавочке посидеть, но находиться в красивом хорошем дворе. Это подведение итогов большого периода, когда мы создаем общественные пространства не только в Казани, но и по всей республике», – отметила Татьяна Ларионова.

Она подчеркнула, что такие праздники, как фестиваль «Наш двор», важны – они помогают почувствовать единство и атмосферу добрососедства. По словам Ларионовой, республика заметно меняется, преображаются столица и другие города, а девиз «Без бергэ! Без булдырабыз!» отражает общий настрой на созидательную работу.

Искандер Гиниятуллин, в свою очередь, подчеркнул, что казанцы приняли активное участие в реализации программы «Наш двор». Ни одно проектное решение по благоустройству дворовых территорий не было принято без учета мнения жителей.

«В Казани в последние годы реконструируются и обновляются парки и скверы, дороги, социальные объекты, дома и жилые дворы. Все это удается сделать благодаря программе «Наш двор», государственным программам и поддержке руководства республики. Только в Казани почти 3 тыс. дворов получили новую жизнь и стали светлым, уютным местом отдыха для наших горожан», – подчеркнул он.

Завершился фестиваль чествованием жителей Адмиралтейской слободы, которые приняли активное участие в реализации программы «Наш двор». Им вручили благодарственные письма Рустама Минниханова.

Сразу после фестиваля добрососедства в Саду рыбака его участников и гостей ждало выступление группы «Яро-фолк». Концертная программа была организована в рамках проекта «Лето в Татарстане».

В это же время, рядом с площадками фестиваля добрососедства работали пикетные палатки «Единой России»: агитаторы раздавали агитационные материалы в поддержку кандидата от «Единой России» на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.

Результаты программы «Наш двор» затронули почти 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тысяч детей. Было благоустроено 5 174 двора. С инициативой о создании программы «Наш двор» по благоустройству и обновлению дворов в 2019 году выступила «Единая Россия».

Программа запущена в 2020 году по поручению Президента РТ Рустама Минниханова (с 2023 года – Раиса РТ). Он поддержал идею и поручил партии обсудить с жителями стандарты обустройства придомовых территорий. 5 лет Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» реализует республиканскую программу «Наш двор» по благоустройству дворов многоквартирных домов в Татарстане, аналогов которой нет в других регионах.

Фотографии предоставлены ТРО ВПП «Единая Россия»