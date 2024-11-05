«Единство - это милость, а раздор - мучения»: в Казани проходят Рождественские чтения

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Казани проходит пленарное заседание регионального этапа Рождественских образовательных чтений, посвященных теме «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

Региональный этап Рождественских чтений стартовал 28 октября. С этого дня проходили лекции, круглые столы и выступления с докладами. Были затронуты как социальные темы, так и вопросы духовного воспитания.

Сегодня в казанском IT-парке собрались священнослужители, научные и общественные деятели. Под председательством митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла они поговорят об историческом значении Победы в Великой Отечественной войне, а также поднимут вопросы духовного наследия, патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Наше поколение воспитано в другой системе ценностей, и вопрос патриотизма раньше не стоял вообще. Родина, в которой Всевышний сулил нам родиться, у нас одна. Это ты начинаешь понимать тогда, когда у тебя происходит расставание с ней или когда наступает какой-то критический момент. Вот сегодня этот критический момент наступил. Мы видим, что сегодняшний мир стремительно меняется, происходят глобальные изменения, которые чужды нашему пониманию жизни», – рассказал митрополит Кирилл.

Владыка подчеркнул, что изменения произошли в теме семейных ценностей и в теме любви к Отечеству.

«Отечество для многих там, где лучше кормят, но это не человеческий подход, это подход животного. Поэтому сегодня для нас важен пример наших родителей, которые отстояли нашу страну 80 лет назад, чудом вырвали эту победу. Тогда весь мир смотрел и все были уверены, что мы проиграем. Все были против нас. Но угнетенные когда-то религиозные общины, у которых воровали и взрывали храмы, уничтожали иконы и убивали духовенство, встали все в один строй и показали пример стояния за Родину», – сказал он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Владыка отметил, что события тех дней перекликаются с современными событиями. При этом молодежь, которая когда-то слонялась без дела по улицам, сегодня проявила героизм в боях.

«Сейчас в окопах мерзнут наши дети и кровью защищают наше небо. Поэтому наш долг молиться о них», – добавил митрополит.

Гостем мероприятия стал блогер и военный эксперт Юрий Подоляка.

«В окопах нет атеистов. По крайней мере, если они и есть, то они оттуда быстро исчезают. В 2023 году Президент подарил икону Георгия Победоносца русскому воинству, и она потом по всему фронту ездила. Так получилось, что я встретил эту икону в районе Соледара. Тогда проходила служба, солдат исповедовали, причащали. К священнику стали подходить ребята и спрашивать, можно ли им приложиться к иконе, ведь они не крещенные. Батюшка сказал: «Конечно». Следом они спросили, можно ли им креститься», – рассказал Подоляка.

Он поделился, что на фронте очень редко, когда человек не верит в Бога, и даже если был атеистом, то через время становится глубоко верующим.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В начале пленарного заседания зачитали приветственное слово от Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Владыка в своем послании подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне стала для всех нас ориентиром на духовные и нравственные ценности.

Митрополит Кирилл в своем выступлении отметил, что время, в которым мы живем, тоже можно назвать смутным. Он подчеркнул, что со Дня Победы произошло очень много событий, но каждый раз наша страна выдерживала все испытания.

Депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова в своем приветственном слове к участникам отметила, что тема Рождественских чтений близка каждому жителю России.

«Великая Победа далась нашей стране большими, невосполнимыми потерями. 27 миллионов – страшная цифра, которая болью в сердце отзывается по сей день у каждого из нас. Только из Татарстана на фронт ушли 700 тысяч человек. Каждый второй, к сожалению, домой не вернулся. Мы готовимся к 80-летию Победы в условиях СВО, все, кто на передовой, это наши герои, это те, кто продолжает традиции своих дедов и отцов» – отметила она.

О том, что российское общество необходимо консолидировать вокруг таких понятий, как духовно-нравственное воспитание, историческая память и патриотизм, высказался первый заместитель муфтия Татарстана Ильфат хазрат Хасанов.

«Как сказал пророк: "Единство - это милость, а раздор – мучения". Для любого общества, как религиозного, социального, так и для профессионального, чтобы развиваться, важна сплоченность и единение на основе общих интересов. Российское общество объединяет единая история, богатая, многонациональная культура и общий российский менталитет, любовь к родной земле, гордость за предков. Всевышний наделил россиян благами, которые, несомненно, стоят того, чтобы объединить вокруг них все народны нашей страны», - рассказал хазрат.

После открытия чтений состоялось вручение благодарственных писем и награждение победителей и лауреатов регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

После участники пленарного заседания продолжили работу в тематических секциях отдела религиозного образования и катехизации Казанской епархии, а также отдела по защите материнства и детства Казанской епархии.