Единственный ветеран в Кукморе вспомнил о дне, когда ушел на фронт

Из 18 тыс. ушедших на фронт жителей Кукморского района ТАССР вернулись с войны лишь 7 тыс. А до наших дней дожил лишь один ветеран. Габделвахит Шамсутдинов родом из деревни Чишмабаш. В этом году ему исполнилось 98 лет. Несмотря на пожилой возраст, ветеран до сих пор помнит день, когда ушел на фронт.

«Нас было 11 парней в деревне. Когда началась война, повестку вручили десятерым ребятам. А вот я так и не получил. В один вечер, когда был дома, к нам пришли двое моих учителей и вручили повестку со словами: „Тебе нужно уезжать в армию уже завтра“», — поделился воспоминаниями ветеран.

За заслуги на фронте он награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией». А тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, у ветерана есть только несколько пожеланий: сохранять мужество, стойкость и вернуться домой с победой.

Сегодня почтить память героев и ветеранов собрались более тысячи жителей района. Торжественная церемония в честь 79-й годовщины Великой Победы началась на мусульманском кладбище, на аллее Славы, где захоронены восемь погибших участников спецоперации.

«Наши дедушки и прадеды сражались с фашизмом за свободу страны. К сожалению, такую ситуацию мы наблюдаем и сейчас: наши бойцы, как и тогда, борются против фашизма, защищают Родину. Сегодня многие из них приехали обратно в Кукмор, чтобы присутствовать на празднике», — заявил глава Кукморского района Сергей Димитриев.

«Очень рад, что смог сегодня прийти на это мероприятие. Мы, бойцы, идем по стопам наших дедушек. Теперь этот долг за нами. Воевать тяжело, но мы не сдаемся. Большое спасибо нашему Кукморскому району», — сказал мобилизованный с позывным Мини.

«Бессмертный полк» в этом году, как и в прошлом, проходил в новом формате. Почтить память своего героя можно было, разместив портрет ветерана на автомобиле или на странице в социальных сетях.

Коллектив учителей и учеников школы села Манзарас также не остались в стороне и присоединились к акции.

«В этом году мы решили, что более эффективным будет, если дети воочию увидят, как было много героев Великой Отечественной войны. Поэтому мы организовали „Бессмертный полк“ в стенах нашей школы. Дети принесли фотографии, сделали презентации, рассказали друг другу о своих прадедушках», — отметила учитель истории и обществознания школы имени С. А. Ахтямова Лилия Мутигуллина.

«С гордостью принимаю участие в акции „Бессмертный полк“. Мой прадедушка погиб в 1941 году. Я горжусь, что он принимал участие в Великой Отечественной войне», — рассказала ученица 7-го класса Гузель Мухаметова.

Материал подготовлен при участии Миляуши Хазиевой.