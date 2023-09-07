Единственный в Татарстане музыкальный театр ждет преобразование за 50 млн рублей

Зеленодольский музыкальный театр закрыт на капитальный ремонт. Работы в здании 1944 года постройки ведутся по национальному проекту «Культура».

На ремонт выделено 50,9 млн рублей, из них 41,2 млн рублей средства из федерального бюджета, а 9,7 млн рублей выделены Республикой Татарстан.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, сейчас в единственном музыкальном театре Татарстана ведутся работы по ремонту кровли, фасада, отмостков, обновляются внутренние помещения. Срок начала работ — август, завершения — ноябрь 2023 года.

Дворец культуры «Родина», в здании которого сейчас находится Зеленодольский музыкальный театр, был построен 11 декабря 1944 года. «Для зеленодольцев ДК „Родина“ — это история города, его духовность и наследие», — поделились в администрации.

Театр работает с 1 января 2011 года. Инициатором его создания выступила заслуженный работник культуры Республики Татарстан, руководитель народного театра песни «Золотой микрофон» Елена Антонова.

Сегодня в репертуаре театра — мюзиклы «Красавица и чудовище», «Ромео и Джульетта», «Воображариум», «Обыкновенное чудо», «Айлин и Данияр», «Смехалион», театрализованное вокальное шоу «Эпик» мужского хора «Иллюминаты», пластико-хореографический спектакль «Берендеево царство» по произведению Островского «Снегурочка», концерт памяти Владимира Высоцкого, трибьют-вечер группы «Любэ», «Цой. Жизнь, как в кино», спектакль «Аз и Ферт, или Свадьба с вензелями», спектакль «Мадемуазель Нитуш» и другие.

Национальный проект «Культура» разработан по указу Президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года.