Единственный в России курс скорочтения на татарском разработала студентка КФУ

Студентка Казанского федерального университета Малика Хайрулла разработала курс скорочтения на татарском. Пока он единственный в России. Проект «Тиз уку» четверокурсницы победил в номинации «Лучшая студенческая инициатива» конкурса «Студент года КФУ – 2022», сообщает пресс-служба вуза.

«К сожалению, курсов по скорочтению на татарском языке до сих пор не существовало. Попытки построить обучение скорочтению на основе русскоязычных методик не давали равного по уровню результата при чтении татароязычных текстов или требовали больших усилий для усвоения информации на двух языках. Именно поэтому я решила разработать собственный курс по скорочтению на татарском с учетом особенностей моего родного языка», – рассказала студентка.

Она подчеркнула, что для обучения скорочтению нужно составлять и подбирать тексты в соответствии с особенностями языка. Эксклюзивные материалы для авторского курса были разработаны студенткой после того, как она познакомилась с татарской психолингвистикой.

«Я выявила синтаксические, морфологические, лексические и психологические особенности скорочтения на татарском языке. Именно на основе этих знаний было решено составить авторскую методику скорочтения», – пояснила Хайрулла.

Летом прошлого года для апробации своей методики она проводила шестинедельный курс скорочтения на татарском для всех желающих. Проанализировав результаты обучения, выяснилось, что в среднем за этот период скорость чтения обучающихся увеличилась с 150-250 до 650-1200 слов, а информация стала усваиваться в два–три раза быстрее.