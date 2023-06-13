Единственный в этом году соципотечный дом в Зеленодольске сдадут осенью

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Осенью в Зеленодольске сдадут новый многоэтажный дом, построенный по программе социальной ипотеки. В этом году данная новостройка станет единственной в городе для работников бюджетной сферы, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Строительство многоквартирного дома по улице Паратская-Молодежная стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Девятиэтажная новостройка рассчитана на 162 квартиры (4 подъезда).

«Дом расположен в прекрасном месте. Рядом есть школа, механический колледж, спортивная база „Маяк“, лесной массив для прогулок и отдыха. Сегодня техническая готовность объекта составляет 35%, работы идут в срок. Прошу заранее предусмотреть варианты благоустройства прилегающей территории», — прокомментировал строительство мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Дом планируют сдать в 4-м квартале этого года. Квартиры будут с чистовой отделкой, полностью оборудованные всем необходимым, включая сантехнику, газовые плиты, счетчики для учета воды и электроэнергии.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по поручению Президента России Владимира Путина.