Единственный участник войны в Высокогорском районе РТ встретил «Парад у дома»

В Высокогорском районе поздравили с Днем Победы 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Рашита Ибрагимова – сегодня он остается единственным живым участником войны в районе.

В этом году Рашиту Миннуловичу исполнится 100 лет. День Победы ветеран встретил в Башкирии, а после возвращения домой его ждал особый сюрприз.

Ученики Ямашурминской школы устроили для фронтовика настоящий «Парад у дома» – с торжественным маршем и поздравлениями.

Рашит Ибрагимов – герой Северного флота и почетный гражданин Высокогорского района. На фронт он попал в 1943 году в 17-летнем возрасте. Служил на аэродроме в Мурманской области, затем – в бригаде торпедных катеров, сопровождавших союзные конвои.

Ветеран участвовал в операциях по поиску и уничтожению вражеских кораблей и подводных лодок, проявил мужество в ходе Петсамо-Киркенесской операции и десантах морской пехоты против горных егерей Вермахта.

Боевой путь привел его к границе с Норвегией, где советские войска освобождали Заполярье.

За проявленную храбрость фронтовик награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями и двумя благодарностями Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина.

После демобилизации в 1950 году Рашит Миннулович вернулся к мирной жизни и более полувека трудился на ферме и колхозной пасеке.