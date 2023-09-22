В Казани выступит Донецкий симфонический оркестр с участниками СВО в составе

Александр Парецкий

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С гастрольным туром в Казань приехали 65 музыкантов Донецкого академического симфонического оркестра имени С.С.Прокофьева. 30% его состава являются действующими участниками специальной военной операции, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» генеральный директор – художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий.

Гости выступят сегодня на сцене Государственного Большого концертного зала им. С.Сайдашева

с концертом «Оркестр непокоренных». Их гастрольный тур по городам России проходит с 13 сентября по 1 октября. Коллектив успел выступить в Саратове, Тольятти, Самаре, Ульяновске, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Дзержинске, Владимире, Рязани и Воронеже.

«Мы приехали в столицу Татарстана не только для того, чтобы удивлять жителей мастерством и виртуозностью нашего коллектива. Самое главное — это показать людям, что мы существуем и продолжаем работать и трудиться на земле Донбасса. Мы продолжаем бороться за Донбасс и за Россию. Большое число артистов и работников Донецкой филармонии стали участниками СВО. И сегодня на сцене большинство музыкантов — действующие участники специальной военной операции. Самое сложное для нас — это то, что несколько наших коллег погибли», — сказал Александр Парецкий.

Тур посвящен 90-летию оркестра, которое коллектив отмечает в сентябре 2023 года, и 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Оркестр представит казанской публике произведения великих русских композиторов XIX-XX веков — Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Александра Бородина, Дмитрия Шостаковича.

Валентина Лисица Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В концертах примет участие известная пианистка Валентина Лисица. Как рассказала артистка, она исполнит Концерт №3 для фортепиано с оркестром До мажор С. Прокофьева и си-бемоль П. Чайковского.

«Для коллектива гастроли важны и потому, что это единственная возможность музыкантам продолжать свою деятельность. Уже почти два года наша родная Донецкая академическая филармония не принимает слушателей в силу продолжающихся обстрелов. Мы смотрим с оптимизмом в будущее и чувствуем себя гражданами России. Музыка дает надежду, что все будет хорошо», — резюмировал он.