Единственный российский танкер с нефтью пройдет через Босфор в понедельник

Единственный танкер с нефтью под флагом России, застрявший в пробке у берегов Турции, пройдет через пролив Босфор в понедельник. Судно предоставило все необходимые для этого документа, сообщает Генеральное управление мореходства Турции.

Напомним, что пробка из 24 нефтяных танкеров образовалась у берегов Турции после введения потолка цен на российскую нефть. Тогда Анкара потребовала от перевозчиков данные о страховании. Часть судов, предоставив документы, уже проследовала через проливы.

«На данный момент на понедельник запланирован проход через Босфор четырех из ожидающих в очереди танкеров после предоставления их владельцами письма о страховании», — цитирует сообщение РИА Новости.

12 танкеров по-прежнему ожидают своей очереди, девять из них направляются в страны Евросоюза.

«Проход единственного ожидающего в наших территориальных водах российского танкера с нефтью на юг через Босфор планируется на понедельник, письмо о страховании было предоставлено», — заявили в управлении.