«Единственный из Татарстана»: спектакль театра «Экият» номинирован на «Золотую Маску»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спектакль Татарского государственного академического театра кукол «Экият» – «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова в постановке Ильгиза Зайниева – вошел в номинацию Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» XXXII Конкурсного цикла (сезон 2024–2025).

«Мы – единственный театр из Татарстана, чей спектакль вошел в список номинантов», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе театра.

«Материнское поле» рассказывает истории многих женщин, семей и народов. Следуя повести Айтматова, посвященной его родителям, спектакль поднимает вопросы человеческого предназначения, горя, мужества, судьбы, счастья и любви к Родине.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главная героиня, вдова, потерявшая на войне мужа и троих сыновей, выходит к полю, чтобы поведать земле свое горе. Толгонай говорит с полем, словно с близким человеком, делится воспоминаниями и горестями, ищет ответы на мучающие ее вопросы.

Именно здесь, шаг за шагом вспоминая прожитые годы, она черпает силы жить по совести и принимать правильные решения.

«Это огромное достижение для всей команды театра, и мы хотим от всего сердца поздравить каждого, кто приложил руку к созданию этого спектакля», – отметили в театре.