Единственные музеи в России и поющий фонтан: чем удивят казанцев Вятские Поляны

Фото: © Надежда Гордеева/ «Татар-информ»

Пригородная пассажирская компания «Содружество» презентовала туристический маршрут из Казани в Вятские Поляны на электричке, который включает поездку на пригородном поезде до города в Кировской области, обзорную экскурсию с посещением основных достопримечательностей. Его уже оценили более тысячи туристов в составе организованных групп.

Ежедневно из Казани в Вятские Поляны ходит семь пар пригородных поездов, рассказал журналистам во время пресс-тура начальник отдела по организации перевозок и обслуживанию пассажиров АО «Содружество» Николай Еремцов.

«Мы сотрудничаем с администрацией города Вятские Поляны. Когда в нашу компанию обращаются граждане с просьбой организовать такой маршрут, мы помимо перевозки туда и обратно организовываем встречу, сопровождение и экскурсии», — сообщил он.

Глава Вятских Полян Валерий Машкин заверил, что хотя город и небольшой, но в нем есть что посмотреть.

«Вечером работает поющий фонтан. Построили его два года назад по аналогии с барселонским. Мы продвигаем наш бренд „Девица Метелица“, он всероссийский. Каждый год в декабре Дед Мороз приезжает к нам открывать елку и только потом едет по другим городам. Недавно у нас появился еще один ресторан на 250 посадочных мест, сейчас работаем над присвоением звезд гостиницам», — проинформировал журналистов глава города.

В Вятских Полянах туристы могут посетить основные достопримечательности, в число которых можно отнести и музеи. Так, например, в этом городе находится единственный в России музей, посвященный истории национальных головных уборов народов мира, — «Дом шляп». Его коллекция собрана во время кругосветной экспедиции двух местных предпринимателей.

Фото: © Надежда Гордеева/ «Татар-информ»

«В 2014 году они совершили кругосветную автомобильную экспедицию. Объехали вокруг света за 124 дня, посетили 24 страны мира. И привезли первые 132 головных убора, которые легли в основу музея. На данный момент уже прошло 16 экспедиций, за плечами 56 стран мира», — отметила директор «Дома шляп» Марина Колесникова.

Сейчас в музее хранится более тысячи головных уборов. «Их ценность в том, что они привезены из тех мест, где их носят. В некоторых головных уборах можно сфотографироваться», — подчеркнула Колесникова.

Неподалеку от «Дома шляп» располагается Музей советского быта «Коммуналка». В нем представлены экспонаты из «советского прошлого», которые семь лет хранились в частной коллекции жителя Вятских Полян Олега Уварова.

В этом городе также находится единственный в России мемориальный дом-музей конструктора-оружейника Георгия Шпагина — Героя Социалистического труда, лауреата Сталинской премии.

Фото: © Надежда Гордеева/ «Татар-информ»

«Это человек, который создал самое главное оружие Победы — пистолет-пулемет Шпагина (ППШ). Хотя имеет всего три класса образования, никогда больше нигде не учился, кроме церковно-приходской школы. В 10 лет окончил школу, пошел работать. И работал до призыва в армию», — заметила директор Вятскополянского исторического музея Марина Пислегина.

Фото: © Надежда Гордеева/ «Татар-информ»

Мемориальная коллекция дома-музея, включая пистолет-пулемет Шпагина, насчитывает более ста предметов. В 2015 году рядом с ним был построен интерактивный тир, где взрослые и дети могут пострелять из ППШ.

Еще одним объектом, который заинтересует и взрослых, и детей, является Музей истории завода «Молот». Посетив его, туристы узнают, как развивалось в Вятских Полянах оружейное производство.