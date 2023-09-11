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Единственную в Татарстане мечеть из бутового камня восстановят в Нижнекамском районе
В деревне Нижние Челны Нижнекамского района готовятся к реставрации 120-летней мечети, построенной из бутового камня. Это единственное в Татарстане мусульманское религиозное сооружение, возведенное из этого материала, сообщает «Татарстан-24».
Архитекторы отметили необычные решения, примененные при строительстве здания. Больше всего их удивили стены мечети.
«Если посмотреть внимательно, перемычки лучковые очень красивые у них. Не просто клинчатые, а именно лучковые, очень интересно решены углы. В этот раз мы увидели, какое было основание у минарета. Собственными силами раскопали и получили какое-то представление», — заметила архитектор Рания Раимова.
Команда уже провела примерный обмер здания, в планах — составление проекта реконструкции.
Имам-хатыйб местной мечети Насим Курбанов отметил, что это не первая попытка обновить религиозное сооружение. 10 лет назад его пытались включить в программу по реконструкции, однако проблемы с документацией помешали претворить планы в жизнь.
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