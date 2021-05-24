Единственная женщина-пилот Росгвардии из РТ стала почетным гостем выставки в Москве

В Москве открылась международная выставка HeliRussia, на который были представлены новейшие разработки вертолетной промышленности. Почетным гостем стала единственная в России женщина-пилот Росгвардии из Казани, летчик-штурман вертолета Ми-8 Анастасия Апасейкина.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Во время круглого стола, который проходил на главном стенде выставки, Анастасия Апасейкина рассказала об особенностях эксплуатации вертолетов, обратив особое внимание на надежность современных вертолетов и нюансах управления ими при различных погодных условиях.

Кроме того, женщина-пилот отметила, что участие в выставке стало для нее одним из важнейших мероприятий в этом году.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

«Я познакомилась с летчиком снайпером пилотажной группы "Беркуты" Дмитрием Миняйло, с генеральным конструктором ОДК им. Климова Всеволодом Елисеевым и многими другими интересными людьми. Очень порадовало, что наша отечественная отрасль вертолетостроения продолжает успешно двигаться вперед – появляются новые модели вертолетов, такие как VRT500, развиваются авионика и беспилотная авиация», – поделилась впечатлениями после участия в выставке лейтенант Анастасия Апсейкина.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ



