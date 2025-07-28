Единственная в России исполнительница танго на протезе выступит на закрытии «Абилимпикса»

Единственная в России исполнительница аргентинского танго на протезе, чемпионка страны Александра Одоевская выступит вместе со своим мужем Борисом Мандрабура выступят 29 июля на закрытии чемпионата по профмастерству среди ветеранов спецоперации «Абилимпикс».

Напомним, что сегодня Одоевская выступила в Казани на панельной дискуссии «Реабилитация участников СВО с инвалидностью через спорт». Она рассказала свою историю участникам чемпионата по профмастерству среди ветеранов спецоперации «Абилимпикс».

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Я разбилась в автомобильной аварии 13 лет назад. Не только левая нога пострадала, была еще черепно-мозговая травма. <…> В тот момент, когда с этим столкнулась, тема адаптивности не была так сильно развита. Перепробовала все, что предлагалось, но, к сожалению ни в одном виде спорта не нашла единства и гармонии, которые помогли бы собрать мое тело, эмоции, ощущения», - поделилась воспоминаниями Александра.

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» она отметила, что до занятий танцами ходила с тростью, набрала лишний вес. Начала заниматься танцами шесть лет назад и сейчас - чемпионка России. Танцы для нее стали «психотерапией в движении».

Ольга танцует в паре с супругом - Борисом Мандрабура. Он – профессиональный танцор, на занятия к которому Одоевская пришла несколько лет назад.

«Мы – чемпионы России по аргентинскому танго и единственная в России, а может быть и в мире, инклюзивная пара», - подчеркнула Александра.

В воскресенье, 27 июля, пара танцевала на Кремлевской набережной в Казани.

На чемпионате по профессиональному мастерству среди участников и ветеранов СВО «Абилимпикс» в Казани собрались 259 участников из 81 региона страны. Организатором мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Института развития профессионального образования, Правительства РТ и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».