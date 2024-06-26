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Единственная в Челнах женщина — водитель автобуса рассказала о своей работе
В Набережных Челнах пассажиров общественного транспорта теперь возит единственная в городе женщина — водитель автобуса. Лейсан Валеева впервые вышла на линию 7 июня, чем вызвала удивление и восхищение у горожан.
«Рабочий день начинается рано утром — встаю в два [часа] утра. Сама я родом из Мензелинска. Приезжаю, часа в 4 уже бываю в гараже, осматриваем автобус, получаем путевку, проходим медика и выезжаем на линию. Пассажиры очень удивлялись, что девушка за рулем. В других городах это, конечно, не новшество, а вот здесь, в Челнах, я первая», — рассказала она.
Лейсан не думала, что станет водителем автобуса. Она всегда мечтала быть дальнобойщицей, но родные отговорили ее от этой идеи. Тогда женщина выбрала схожую профессию и научилась водить городской общественный транспорт. Общий стаж вождения у нее составляет около 12 лет, а до Челнов она два года развозила пассажиров в Казани.
«Эти игрушки дарят мне коллеги <...>. Они меня очень любят. Очень уважают, защищают, помогают», — заметила Лейсан Валеева.
Пассажиры признаются, что впервые видят женщину за рулем многотонной машины, однако их это нисколько не смущает. «Это даже лучше. Девушки в любой профессии на первом месте», — говорят они.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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