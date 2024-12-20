Единовременную выплату для молодых работников АПК в РТ хотят повысить до 750 тыс. рублей

В Татарстане в несколько раз планируют увеличить размер единовременной выплаты для молодых специалистов, начавших карьеру в отрасли сельского хозяйства. Речь идет о работниках с высшим или средним специальным образованием, которые трудоустроились в год окончания образовательного учреждения и обязались проработать в АПК не менее трех лет.

Проект постановления Правительства РТ, разработанный республиканским Минсельхозпродом, проходит антикоррупционную экспертизу.

В настоящее время размер выплаты для выпускников вузов составляет 300 тысяч рублей, СПО — 150 тысяч. Если же изменения будут приняты, то для обеих категорий молодых специалистов выплата вырастет до 750 тысяч рублей. Уточнено, что получить ее смогут те, кому на момент подачи заявления еще не исполнилось 35 лет.

Этим же постановлением будет отменена ежемесячная выплата в размере 7,5 тысячи рублей, которая в настоящее время выплачивается молодым работникам в течение года после трудоустройства.