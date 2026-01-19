Единороссы встретились с волонтерами Казани, помогающими бойцам

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В общественной приемной партии «Единая Россия» Приволжского района столицы Татарстана состоялась встреча с представителями волонтерского сообщества, которые системно занимаются поддержкой участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Представительница одного из волонтерских объединений Татьяна Горшкова рассказала о деятельности группы инициативных горожан, которые вовлечены в сбор помощи бойцам.

«Мы не только координируем сбор гуманитарной помощи от горожан, но и сами активно участвуем в ее создании. Например, организовали цех по вязанию теплых шерстяных носков, которые являются одним из самых востребованных предметов в полевых условиях. Параллельно мы формируем комплексные наборы, куда обязательно входят теплые одеяла, термобелье, а также базовые средства личной гигиены: бритвенные станки, зубные пасты и щетки, влажные салфетки», – отметила она.

Директор средней общеобразовательной школы №82 Эльмира Скобелкина рассказала об опыте интеграции патриотического воспитания и волонтерской деятельности.

«Наше учебное заведение стало полноценным участником этого общенародного движения. В рамках уроков технологии учащиеся средних и старших классов освоили процесс изготовления заготовок для окопных свечей. Это не только практическая помощь, но и важный воспитательный элемент», – выразила уверенность она.

«Кроме того, педагогический коллектив после окончания учебного дня организует мастерские, где плетет маскировочные сетки, шьют балаклавы и необходимую бойцам одежду. Силами всего школьного сообщества – учеников, родителей и учителей – мы ежемесячно формируем и отправляем крупные партии гуманитарной помощи», – добавила директор.

Исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии «Единая Россия» и депутат Казгордумы Танзиля Ракова поблагодарила волонтеров. «Ваша работа, ваш самоотверженный труд – это фундамент нашего общего тыла. Системная и ежедневная помощь, которую вы оказываете, неоценима», – убеждена она.

Депутат добавила, что партия «Единая Россия» на постоянной основе оказывает поддержку и помощь участникам спецоперации и всем, кто с ними связан. «<...> на регулярной основе организуем и проводим крупные благотворительные акции по сбору средств и необходимых вещей, оказываем всестороннее содействие и адресную поддержку семьям мобилизованных и военнослужащих, решая вопросы социального, юридического и бытового характера», – перечислила она.

Танзиля Ракова также передала волонтерам пряжу из шерсти.

На встрече волонтеры показали очередную партию помощи, которая в ближайшие дни отправится в зону боевых действий. Она включает несколько сотен предметов: окопные свечи, вязаные носки, теплые одеяла, медицинские перевязочные пакеты, бандажи, носилки для раненных, наборы личной гигиены и многое другое.

В своем послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку участников спецоперации и городов Луганской народной республики. «Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.